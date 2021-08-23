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吳德榮：7、8月颱風偏少 今各地炎熱山區注意熱對流

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，今、明（２３日、２４日）兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，南部地區亦有零星短暫陣雨。圖/氣象局提供
氣象局表示，今、明（２３日、２４日）兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，南部地區亦有零星短暫陣雨。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，氣象局今2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「奧麥斯」中心已進入東海，高低層分離、將持續減弱，在東海轉向北北東，掠向韓國。

吳德榮說，根據最新(22日20時)各國(美國GFS、加拿大CMC、歐洲ECMWF)模式，未來10天模擬皆顯示，「西北太平洋」除了目前「奧麥斯」以外，似無其他颱風發展的跡象。故今年7、8月颱風生成數(至「奧麥斯」才5個)，較氣候平均值9.2個明顯偏少。

吳德榮也提到，比較特殊的是，儘管少了颱風的貢獻，期間「行星尺度」的西南季風，持續2、3周的大量降雨，已經灌滿各水庫。

吳德榮表示，昨(22)日最高溫：南投(南投市)37.0度，台東(長濱鄉)36.5度，花蓮(光復鄉)36.1度；昨午後仍有強對流，範圍小、侷限在山區。

吳德榮說，根據最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(23)日至周三(25日)，台灣在「太平洋高壓」邊緣，其沉降作用不足以壓制「不穩定度」的釋放，午後近山區有對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意天氣的變化。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。今日各地氣溫：北部24至36度，中部23至37度，南部24至35度，東部22至36度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周四至下周日(26至29日)，「太平洋高壓」增強，午後對流受到沉降作用的壓制，局部短暫雷陣雨的範圍主要在山區，且明顯縮小。各地大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫緩步推升至36、37度以上，小心中暑。

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