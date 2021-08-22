修路白天高溫入夜寒冷 他靠使命感與南橫結緣30載

南橫公路沿線地質破碎，施工過程易有落石，對工人造成極大心理壓力。公路總局甲仙工務段長陳正偉說，沿線有不少難處理的「大魔王路段」，除明霸克露橋所在地高雄桃源區勤和到復興一帶，去年初完工、長度319公尺梅山明隧道是工程人員口中的「山海關」，得標廠商做一半放棄，還好有另一家願意承接，去年1月才得以開放梅山到天池路段。

除天候多變，高山工程雇工不易、成本難掌控都是困境，公路總局團隊修築海拔1020公尺「梅山明隧道」時，有廠商中途發現難度過高，寧可認賠殺出，後來還好有其他廠商願意承接，才能工程能走下去。

在南橫有30年施工經驗營造廠老闆鍾享建說，承攬山區工程要有使命感，企盼南橫全線貫通是他堅持的動能。公路總局三工處長吳昭煌說，廠商及工人對環境的熟悉度，影響工程品質與效能，擅長在海邊做工程廠商，對山區不見得拿手。

午後南橫公路易起霧、飄雨，海拔2722公尺大關山隧道是南橫最高點，也是高雄市、台東縣交界處。昨天午後山區降雨，25歲吳姓工人冒雨維持交管，守護往來人車安全，山的另一頭有工人冒雨在綁鐵，入夜就近住山區工寮，忍受白天高溫、晚上低溫環境。

鍾享建經營万勤營造，南橫東西段工程都有他參與足跡，鍾現年63歲，和南橫緣分深，也差點在山上丟性命。20多年前他在梅蘭明隧道工作遭落石擊中左後方肩胛骨骨折，98年八八風災時，他工程團隊停在南橫武雄橋的怪手掉落山谷，他說，山區施工風險永遠不會少。