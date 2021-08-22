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修路白天高溫入夜寒冷 他靠使命感與南橫結緣30載

聯合報 / 記者王慧瑛陳弘逸／高雄即時報導
63歲營造廠老闆鍾享建（穿紅外套者）與南橫公路有30年深厚緣分，他常上山探視工地，與工人建立深厚情感。圖／鍾享建提供
63歲營造廠老闆鍾享建（穿紅外套者）與南橫公路有30年深厚緣分，他常上山探視工地，與工人建立深厚情感。圖／鍾享建提供

南橫公路沿線地質破碎，施工過程易有落石，對工人造成極大心理壓力。公路總局甲仙工務段長陳正偉說，沿線有不少難處理的「大魔王路段」，除明霸克露橋所在地高雄桃源區勤和到復興一帶，去年初完工、長度319公尺梅山明隧道是工程人員口中的「山海關」，得標廠商做一半放棄，還好有另一家願意承接，去年1月才得以開放梅山到天池路段。

除天候多變，高山工程雇工不易、成本難掌控都是困境，公路總局團隊修築海拔1020公尺「梅山明隧道」時，有廠商中途發現難度過高，寧可認賠殺出，後來還好有其他廠商願意承接，才能工程能走下去。

在南橫有30年施工經驗營造廠老闆鍾享建說，承攬山區工程要有使命感，企盼南橫全線貫通是他堅持的動能。公路總局三工處長吳昭煌說，廠商及工人對環境的熟悉度，影響工程品質與效能，擅長在海邊做工程廠商，對山區不見得拿手。

午後南橫公路易起霧、飄雨，海拔2722公尺大關山隧道是南橫最高點，也是高雄市、台東縣交界處。昨天午後山區降雨，25歲吳姓工人冒雨維持交管，守護往來人車安全，山的另一頭有工人冒雨在綁鐵，入夜就近住山區工寮，忍受白天高溫、晚上低溫環境。

鍾享建經營万勤營造，南橫東西段工程都有他參與足跡，鍾現年63歲，和南橫緣分深，也差點在山上丟性命。20多年前他在梅蘭明隧道工作遭落石擊中左後方肩胛骨骨折，98年八八風災時，他工程團隊停在南橫武雄橋的怪手掉落山谷，他說，山區施工風險永遠不會少。

工人為團隊賣命，鍾享建很捨得照顧工人，他說，看工人在邊坡奮戰當「蜘蛛人」賺辛苦錢也會揪心，工人家境普遍不好，帶人帶心方式是對工人讓利，盡量別和員工計較，對方自然能感受到老闆關懷，會更用心投入。

要在中高海拔的南橫公路施工，要能忍受白天強烈紫外線，冬天寒冷等多變天氣，山區容易起霧、飄雨，環境考驗大。記者劉學聖／攝影
要在中高海拔的南橫公路施工，要能忍受白天強烈紫外線，冬天寒冷等多變天氣，山區容易起霧、飄雨，環境考驗大。記者劉學聖／攝影
要在中高海拔的南橫公路施工，要能忍受白天強烈紫外線，冬天寒冷等多變天氣，山區易起霧、飄雨，住山區工寮要能忍受生活不便。記者劉學聖／攝影
要在中高海拔的南橫公路施工，要能忍受白天強烈紫外線，冬天寒冷等多變天氣，山區易起霧、飄雨，住山區工寮要能忍受生活不便。記者劉學聖／攝影
南橫公路大關山隧道是高雄市、台東縣交界處，海拔超過2700公尺，工人冒雨做交通管制。記者劉學聖／攝影
南橫公路大關山隧道是高雄市、台東縣交界處，海拔超過2700公尺，工人冒雨做交通管制。記者劉學聖／攝影
63歲營造廠老闆鍾享建（穿紅外套者）與南橫公路有30年深厚緣分，他常上山探視工地，與工人建立深厚情感。圖／鍾享建提供
63歲營造廠老闆鍾享建（穿紅外套者）與南橫公路有30年深厚緣分，他常上山探視工地，與工人建立深厚情感。圖／鍾享建提供
要在中高海拔的南橫公路施工，要能忍受白天強烈紫外線，冬天寒冷等多變天氣，山區容易起霧、飄雨，環境考驗大。圖／鍾享建提供
要在中高海拔的南橫公路施工，要能忍受白天強烈紫外線，冬天寒冷等多變天氣，山區容易起霧、飄雨，環境考驗大。圖／鍾享建提供

南橫 落石 八八風災

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