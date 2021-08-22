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一張圖看天氣！奧麥斯颱風最新路徑曝光 慎防午後雷雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局表示，未來一周台灣位於高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，但午後易有局部雷陣雨，山區並有局部較明顯雨勢。 聯合報系資料照片
示意圖。中央氣象局表示，未來一周台灣位於高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，但午後易有局部雷陣雨，山區並有局部較明顯雨勢。 聯合報系資料照片

中央氣象局表示，未來一周台灣位於高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，但午後易有局部雷陣雨，山區並有局部較明顯雨勢。午後雷雨伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣現象，外出要注意天氣變化，遇雷雨時避免在溪邊、河川附近逗留。

氣象局表示，今年第12號颱風奧麥斯，今天白天是距離台灣最近的時刻，但中心與台灣仍有300至400公里，對台灣天氣並無直接影響，今晚起奧麥斯颱風預計將加速往北迴轉，且遭遇不利發展的海氣條件，會加速遠離台灣，且強度逐漸減弱，但基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島沿海有長浪發生機率，颱風北上後，明天馬祖附近的西南風也會增強，沿海須留意較強陣風。

未來一周天氣，氣象局表示，周一、二偏南風，各地多雲到晴，高溫悶熱，台灣附近水氣相對稍多，各地午後仍可能有局部雷陣雨，各地山區、近山區平地，午後留意局部大雨勢。帶水氣的偏南風，使迎風面的南部偶有陣雨，南部沿海地區夜晚清晨至上午有零星陣雨發生機率。

周三起偏東風，各地晴到多雲，高溫炎熱。隨太平洋高壓勢力略為西伸、增強，水氣稍減，環境轉風場轉為偏東風，偏東風影響下，西半部平地午後雷陣雨機率增加，各地山區、近山區平地，午後留意局部大雨勢。

溫度方面，未來一周在太平洋高壓影響下，天氣晴朗，須慎防高溫帶來的中暑風險。各地中午前後，高溫都有31至35度，局部甚至可達36度極端高溫。

未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團
未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團

高溫 氣象局 颱風 奧麥斯

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