X光機破功！國內首度查獲非洲豬瘟走私肉 靠檢舉才發現

農委會今天宣布國內首度出現走私且含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉製品，這批走私肉品來自越南，共有71公斤，包括香腸及火腿。由於中秋節將至，該名業者進口大量月餅等肉製品，再夾帶非法肉製品走私進入台灣，檢調單位將往前追查該名業者進口紀錄，不排除還有未查獲的走私肉品；該案是靠民眾檢舉才查獲，關務署坦言，Ｘ光機檢驗有改進空間，會加強官員判讀能力。

農委會主委陳吉仲表示，非洲豬瘟爆發三年半以來，今天確認國內首度出現走私且含有非洲豬瘟陽性病毒的越南豬肉製品，此案是8月19日晚上8時檢調單位在新北市新莊區一處民宅查獲71公斤來自越南的走私肉品，包括香腸、火腿等，經過家衛所兩次檢驗，今天下午3時確認這批肉品帶有非洲豬瘟陽性病毒，若沒有及時攔阻而流通到市場及畜牧場上，非洲豬瘟防疫可能破功。

陳吉仲說，這批肉品透過空運進入，關務署正在清查當中，也會「往前追」，因為該名違法業者並非首度進口，先前可能有更多越南豬肉製品走私進入台灣，且在中下游店家販售越南走私豬肉製品。關務署及警政署、新北市警察局將扣留銷毀這批肉品，且與關務署、農委會、衛福部等單位共同成立專案小組，所有可能流入市面的肉製品都要找回扣押銷毀，不能流通到畜牧場。其次將全面清查，確認所有越南食品商家所販售的豬肉製品必須是台灣製。

陳吉仲說，過去三年半以來透過全面檢查空運及手提行李、Ｘ光掃描行李郵包，且對高風險潛在業者全面加強抽查，希望杜絕邊境走私肉品進入國內，但可能有少數漏網之魚進入國內市場，拜託全國6700多場養豬農民依照規定蒸煮廚餘，明天也會要求全台22縣市啟動境內畜牧場生物安全防治及廚餘蒸煮要求。

刑事警察局長黃嘉祿表示，此案是有民眾向雲林縣斗六分局檢舉，將針對該名走私業者貨品逐一清查下游，「賣到哪裡都會調查」，也會申請搜索票查找可疑肉品。

關務署副署長陳依財說，邊境豬肉製品有旅客攜帶入境、郵包寄送、空運快遞貨物寄送等三個管道，最近因為疫情關係，旅客攜帶入境數量大幅減少，郵包則穩定成長，且空運快遞增長趨勢更快，今年一月到七月已經查獲公斤，此案就是透過空運快遞走私肉品。

陳依財說，此案還在追查當中，但會針對扣押物品先前的進口申報往回追溯，希望在明天以前完成。由於中秋節將至，這家業者在這一、兩周已經進口200多公斤肉品，有一半都是月餅，透過夾纏方式將走私違法豬肉夾帶在合法肉品當中。