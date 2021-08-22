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安全帽行車記錄器不可逾5mm 交部建議裝在龍頭上

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
機車騎士在安全帽上加裝5mm以上、具攝影功能的3C產品，不符經濟部標準檢驗局規範。本報資料照片
機車騎士在安全帽上加裝5mm以上、具攝影功能的3C產品，不符經濟部標準檢驗局規範。本報資料照片

交通部近日發函，指出機車騎士在安全帽上加裝5mm以上、具攝影功能的3C產品，不符經濟部標準檢驗局規範，遭台灣機車路權促進會批評「哪裡買得到5mm以下的行車記錄器？」交通部對此表示，安全帽主要功能是保護頭部，騎士若想安裝行車記錄器，可加裝在龍頭上。

台灣機車路權促進會今天表示，開車是鐵包人，騎車是人包鐵，萬一發生交通事故，機車騎士的損傷恐較嚴重，幾乎人人都想裝行車記錄器自保。交通部這封函文一出，促進會批評交通部專門行文找理由、懲罰老百姓。

交通部路政司監理科科長趙晉緯對此表示，安全帽主要功能是保護頭部，設計為圓形是為符合頭部形狀，若在外安裝其他設備，將改變安全帽形狀，影響保護功能，故不符合經濟部標準檢驗局規範。

趙晉緯說，交通部並未禁止機車騎士安裝行車記錄器，建議加裝在龍頭上，兼顧行車安全。

行車記錄器 機車騎士

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