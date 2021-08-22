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台灣用戶專屬！愛奇藝國際站全面升級 登入免費領7天VIP資格

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
《無神之地不下雨》」傅孟柏與曾之喬組成的「雨天cp」備受期待。圖／愛奇藝國際站提供
《無神之地不下雨》」傅孟柏與曾之喬組成的「雨天cp」備受期待。圖／愛奇藝國際站提供

愛奇藝自2019年起拓展海外版圖，國際版「iQIYI」App及官方網站iQ.com已於全球191個國家地區上線。台灣作為愛奇藝海外首站，在過去1年積極接軌各國際站點，從品牌LOGO、產品功能到內容佈局皆不斷升級優化，近期愛奇藝也正式推出全新品牌廣告及台灣用戶專屬的回饋活動，即日起至9月17日，凡於愛奇藝國際站完成註冊的新用戶、既有用戶與會員下載國際站App並登入使用，皆可領取1次免費7天VIP的品牌回饋，享受跳廣告、搶先看等會員專屬權益，同時可體驗杜比全景聲、4K畫質、個人化推薦、多國語言字幕等優化功能。

愛奇藝除了從去年底起持續鼓勵台灣用戶從台灣站App轉移到國際站使用，亦致力推廣華語優質內容至全球用戶。愛奇藝國際針對全球26個國家/地區，共5,200名的受訪者進行線上問卷，結果顯示，高達76%的全球受訪者在過去2年開始觀看華語娛樂內容，其中，近5成受訪者表示不僅喜歡看華語內容，甚至會主動推薦給家人朋友。除此之外，其中超過4成的受訪者是透過愛奇藝等串流影音平台觀看華語內容，並將「是否有提供華語內容」視為選擇串流平台時，很重要的決定因素。現在加入愛奇藝國際站，除了能擁有各種會員專屬的觀看權益，更可享受更多元的頂級亞洲內容，包含東南亞原創劇集《靈魂擺渡之南洋傳說》、泰國音樂迷你劇集《七首小情歌》及愛奇藝原創韓劇《智異山》等。

愛奇藝國際站全面升級，台灣專屬回饋活動免費領7天VIP。圖／愛奇藝國際站提供
愛奇藝國際站全面升級，台灣專屬回饋活動免費領7天VIP。圖／愛奇藝國際站提供
愛奇藝原創華語劇集《逆局》由周渝民、李銘順主演，9月3日起於愛奇藝國際站全網獨播。圖／愛奇藝國際站提供
愛奇藝原創華語劇集《逆局》由周渝民、李銘順主演，9月3日起於愛奇藝國際站全網獨播。圖／愛奇藝國際站提供

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