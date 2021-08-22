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疫情才知外食苦 網：回家吃自己

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
即使重開內用，外食族也很難找到地方用餐。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
即使重開內用，外食族也很難找到地方用餐。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

三級警戒導致全台餐廳關閉內用，外食族再也找不到方便吃飯的地方，只能摸摸鼻子帶回家或在車上、空地解決一餐，但遠遠不如在餐廳內用舒適。即使降為二級警戒，很多餐廳也不願恢復內用，即使開放，也因為防疫要求、座位極少，很多民眾索性放棄外食，直接回家「自產自銷」，直呼自己開伙比較實際。

餐廳內用重開難

8 月 3 日起指揮中心將疫情警戒調降為二級，並重新開放餐廳內用，但餐廳須在座位設置隔板、將客人分隔，並保持梅花座；而 8 月 23 日後仍會維持在二級警戒，但解除同住家人的內用隔板限制。

然而，兩階段的放寬先後引發地方政府的「逆時中」，台北、新北在兩次政策宣布後，第一時間都表態拒絕開放、實行有難度，後續店家是否開放內用，也都要視店家意願而定，有很多商家擔心疫情影響生意，另一方面也顧及重開內用後的清潔、場復與人員成本，多選擇保持原有只限外帶的形式。

買了外帶無處用餐

很多外食族無奈表示，疫情爆發後出門在外頭找地方吃飯都是難事。一位網友在批踢踢上提到，他繞遍了慈湖路方圓 500 公尺內的區域，幾乎沒有店家願意重開內用，只好在車上，或荒郊野外草草解決，廚餘、包裝的丟棄也成了問題。

網友透過批踢踢發問外食哪裡吃後，其他網民無奈表示，「飯店開房自己吃」、「去廁所吃，廁所沒有監視器」、「228 公園之類沒人的空地」、「樓梯間」、「頂樓」、「休旅車後面壓平架小桌子」等五花八門的答案，有家庭的人更只有在外地找地方停車，侷促地在車內解決湯湯水水的一餐，雖然伸展不便，至少還有冷氣吹。也有很多民眾說只能回家吃。

網友因此抱怨表示，疫情爆發後，連外食都要偷偷摸摸地吃，感覺像在做賊，吃飯要跑個大老遠找地方「就好像以前沒有吸菸室的時代，抽根菸跑到百米外一樣」不方便，「不能吃、不能喝，真的好痛苦」，工作地點離家很遠的民眾為了三餐更是叫苦連天。

放棄外食 回家開伙

也有民眾說，可以直接叫 Uber 或 Foodpanda 外送，但有網友回應表示，「可以是可以，但要小心你的錢包」，叫外送費用高一到兩成，不可能長期叫，直言回家開伙才是最實在的選擇。然而也有不少民眾無奈表示，外食族就是因為沒時間開伙，才需要在外用餐，自己在家做菜根本是天方夜譚。

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外食 疫情

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