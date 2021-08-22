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超罕見！ 木衛互掩今晚登場 錯過等到2026年

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
今天晚上可欣賞「木衛掩食」。台北天文館提供
今天晚上可欣賞「木衛掩食」。台北天文館提供

民眾如果有欣賞前天上演的木星衝，不要忘了今晚還有天文奇觀「木衛互掩互食」。台北天文館表示，今晚22時7分到23時27分的木衛三掩食木衛二，為本周期最後一次、最精彩的「全食」現象，錯過要再等五年。

天文館表示，前天木星衝時，木星是夜空中最明亮的一顆星，很容易辨識，天黑後木星即現身在東南方天空，以普通的雙筒望遠鏡觀察，可以看到四百多年前由伽利略所發現、環繞木星運行的四大衛星。若透過天文望遠鏡，更能見到木星表面色彩斑斕的帶狀條紋、直徑將近地球兩倍的大紅斑氣旋風暴。

天文館表示，目前已確定高達79顆，僅次於土星的82顆，其中最亮的4顆衛星，在1609至1610年間由伽利略以早期簡陋的望遠鏡發現，因而有「伽利略衛星」之稱。這4顆衛星在環繞木星時彼此會「互掩」與「交食」。所謂「互掩」是指前方衛星遮住後方衛星，兩星重疊且亮度降低；「交食」則是某顆衛星進入另個衛星影子中而消失或部分不見的現象。

天文館指出，伽利略衛星的相互掩食具有周期性，每個周期持續約16個月，這次周期雖至11月才結束，但今晚22時7分到23時27分的木衛三掩食木衛二，為本周期最後一次、最精彩的「全食」現象，若錯過今晚，下個周期要到2026年才開始。

天文館提醒，最值得觀看是今晚的木衛三先食後掩木衛二，其餘則較不理想，一般民眾若想見到這次的木衛互掩互食，必須使用8公分以上望遠鏡才能夠看仔細，若只使用雙筒望遠鏡觀看，由於解析度不足，最多只能夠感受到木星衛星亮度變化的差異。

木星 天文館 土星

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