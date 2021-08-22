快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

22億威力彩中6碼以為發大財了 一查竟只有15萬元

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東市中華彩券行上周四有顧客投注威力彩只1碼未中，結果不僅和22億大獎擦身，獎額也只有15萬元。記者施鴻基／翻攝
台東市中華彩券行上周四有顧客投注威力彩只1碼未中，結果不僅和22億大獎擦身，獎額也只有15萬元。記者施鴻基／翻攝

台灣史上目前獎額第2高的威力彩明晚將開獎，預估獎額上看27億元，直逼2015年史上最大獎30億，預計將再度引發投注潮。但上周台東市中華彩券行傳出有人中6碼，以為可一夜致富，結果一查卻只有15萬元，親友們都為他扼腕，直呼「差一碼也差太多了吧」。

威力彩連41摃，目前獎額已有24億元，預估明天還會有更多人投注，上周累積22億元開獎時，台東市傳出有人中了6碼，眾人都認為以22億獎額來看，至少也有上千萬元可拿，即使多人中獎，應該也有數百萬元，但獎額一開卻只有15萬元，跌破眾人眼鏡。

原來他的6碼是前5碼加上特別號，等於是三獎，所以即使最大獎有22億，二獎也有4千萬多元，三獎卻一下掉到15萬元。唯一未投注的號碼是37號，當事人投注27號，和大獎擦身而過。

「真的很可惜」，中華彩券行曾姓業者說，一碼之差，獎金天差地遠，多年前大家也只注意頭獎，第一次發現有這種情況。

許多顧客投注時發現，都驚呼「這也差太多了」，認為二三獎的斷層太大，會影響投注意願，建議如果頭獎上看10億元以上，三獎至少也要有百萬元，比較符合民眾預期。

彩券行 頭獎 台東

延伸閱讀

搶買威力彩必看！12生肖財運指南大公開

中了威力彩頭獎怎麼花？他盤算27億獎金要買「豪宅、跑車、名錶」

800元買威力彩「狂中8個獎」 差2號中21億撇步網驚：竟能這樣買

連41摃！威力彩今晚頭獎21.5億摃龜 下周一上看27億

相關新聞

台南南化芮氏規模4.7地震！搖晃烈時間不長 最大震度4級

台南晚間7點52分發生芮氏規模4.7有感地震，民眾感受到劇烈的搖晃，但是時間並不長，只有幾秒鐘的時間，台南市楠西最大震度...

台南山區地震明顯搖晃 民眾：嚇到軟腳

今晚7點52分台南南化區發生芮氏規模4.7有感地震，最大震度台南楠西區、嘉義縣大埔鄉震度皆達4級，附近居民及消防隊員都說...

台南有感地震！台鐵斗南至新營間班次延遲 高鐵未受影響

台南南化區今天晚間7點52發生規模4.7地震，雲嘉南地區皆有感，台鐵的軌道未發現受損，但依規定放慢速度行駛，導致雲林縣斗...

X光機破功！國內首度查獲非洲豬瘟走私肉 靠檢舉才發現

農委會今天宣布國內首度出現走私且含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉製品，這批走私肉品來自越南，共有71公斤，包括香腸及火腿。由於...

安全帽行車記錄器不可逾5mm 交部建議裝在龍頭上

交通部近日發函，指出機車騎士在安全帽上加裝5mm以上、具攝影功能的3C產品，不符經濟部標準檢驗局規範，遭台灣機車路權促進...

台南地震雲嘉南有感 楠西區及嘉縣大埔震度4級

今天晚間7點52分台南發生地震，雲嘉南地區皆有感，根據中央氣象局報告，台南南化區發生芮氏規模4.7有感地震，其中最大震度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。