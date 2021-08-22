22億威力彩中6碼以為發大財了 一查竟只有15萬元

台灣史上目前獎額第2高的威力彩明晚將開獎，預估獎額上看27億元，直逼2015年史上最大獎30億，預計將再度引發投注潮。但上周台東市中華彩券行傳出有人中6碼，以為可一夜致富，結果一查卻只有15萬元，親友們都為他扼腕，直呼「差一碼也差太多了吧」。

威力彩連41摃，目前獎額已有24億元，預估明天還會有更多人投注，上周累積22億元開獎時，台東市傳出有人中了6碼，眾人都認為以22億獎額來看，至少也有上千萬元可拿，即使多人中獎，應該也有數百萬元，但獎額一開卻只有15萬元，跌破眾人眼鏡。

原來他的6碼是前5碼加上特別號，等於是三獎，所以即使最大獎有22億，二獎也有4千萬多元，三獎卻一下掉到15萬元。唯一未投注的號碼是37號，當事人投注27號，和大獎擦身而過。

「真的很可惜」，中華彩券行曾姓業者說，一碼之差，獎金天差地遠，多年前大家也只注意頭獎，第一次發現有這種情況。

許多顧客投注時發現，都驚呼「這也差太多了」，認為二三獎的斷層太大，會影響投注意願，建議如果頭獎上看10億元以上，三獎至少也要有百萬元，比較符合民眾預期。