快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧麥斯颱風遠離不影響 午後山區留意雷雨

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
奧麥斯逐漸向琉球宮古島接近中，預估今天白天將掠過宮古島附近，今晚就會進入東海，並且繼續向北移動，逐漸離開台灣附近區域。圖／取自氣象局網站
奧麥斯逐漸向琉球宮古島接近中，預估今天白天將掠過宮古島附近，今晚就會進入東海，並且繼續向北移動，逐漸離開台灣附近區域。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今年第12號颱風奧麥斯目前位於台灣東方海面，逐漸向琉球宮古島接近中，預估今天白天將掠過宮古島附近，今晚就會進入東海，並且繼續向北移動，逐漸離開台灣附近區域。

他說，由於奧麥斯颱風範圍很小，而且風場結構呈現東強西弱的型態，因此對於位在中心西側的台灣而言，陸地上的天氣並不受到它的影響，海面上的風浪則會有增強趨勢，提醒今天要到北部、東半部海面或海邊活動的朋友要留意安全，同時注意有長浪發生的機會。

奧麥斯颱風明天北上遠離後，台灣附近轉為西南風環境，台灣海峽北部到台灣北部一帶海面的風浪仍然會比較大，還是要持續留意海邊及海上活動的安全。

他說，台灣陸地上的天氣不受颱風影響，仍將會維持偏南風影響的天氣型態，各地上午為多雲到晴，午後山區有熱對流發展帶來雷雨的機會，局部地區的雨勢仍然會比較大，降雨區域以山區為主，平地比較不受影響，提醒山區活動要多加留意午後的天氣變化情況。

由於颱風外圍帶來沉降增溫作用，加上上午的天氣晴朗，因此各地白天的溫度將會偏高，高溫普遍可達33-35度，部分地區有出現36度以上高溫的機會，外出活動時要記得多補充水分預防中暑，並且要做好防曬的準備。

吳聖宇說，預估奧麥斯颱風北上遠離後，太平洋高壓將有逐漸西伸增強的趨勢，因此奧麥斯颱風將不會引進西南氣流，反而未來一周的天氣會慢慢趨於穩定。

他表示，預估明天、周二各地山區午後仍有熱對流雷雨機會，周三起太平洋高壓增強，午後雷雨將會減少，降雨範圍也縮減到以山區為主，天氣會更偏向典型的夏季型態。

吳聖宇說，溫度也將持續偏高，出現34-35度以上高溫的可能性比前一段時間要來得高，局部地區高溫可能達到36度以上，從預報資料來看，在高壓的影響之下，接下來將會有一段天氣比較單純穩定且溫度較為炎熱的時間。由於高壓較強，南邊熱帶海域以偏東風為主，季風低壓槽明顯減弱，熱帶擾動的發展將會比較平靜，有可能一直到8月底之前不會再有颱風出現的機會，預期要等到9月初，熱帶洋面才有機會再度趨於活躍，不過時間尚早，仍有待觀察。

颱風 高溫

延伸閱讀

奧麥斯颱風對陸地不構成威脅 吳德榮：東部風浪稍增大

男半夜開車離家 新竹山區尋獲車 人陳屍百公尺外草叢

氣象局解惑「為何奧麥斯花11天成颱」 明天最接近台灣

死灰復燃！今年第12號颱風奧麥斯形成 這天最接近台灣

相關新聞

台南南化芮氏規模4.7地震！搖晃烈時間不長 最大震度4級

台南晚間7點52分發生芮氏規模4.7有感地震，民眾感受到劇烈的搖晃，但是時間並不長，只有幾秒鐘的時間，台南市楠西最大震度...

台南山區地震明顯搖晃 民眾：嚇到軟腳

今晚7點52分台南南化區發生芮氏規模4.7有感地震，最大震度台南楠西區、嘉義縣大埔鄉震度皆達4級，附近居民及消防隊員都說...

台南有感地震！台鐵斗南至新營間班次延遲 高鐵未受影響

台南南化區今天晚間7點52發生規模4.7地震，雲嘉南地區皆有感，台鐵的軌道未發現受損，但依規定放慢速度行駛，導致雲林縣斗...

X光機破功！國內首度查獲非洲豬瘟走私肉 靠檢舉才發現

農委會今天宣布國內首度出現走私且含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉製品，這批走私肉品來自越南，共有71公斤，包括香腸及火腿。由於...

安全帽行車記錄器不可逾5mm 交部建議裝在龍頭上

交通部近日發函，指出機車騎士在安全帽上加裝5mm以上、具攝影功能的3C產品，不符經濟部標準檢驗局規範，遭台灣機車路權促進...

一張圖看天氣！ 奧麥斯颱風最新路徑曝光 慎防午後雷雨

中央氣象局表示，未來一周台灣位於高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，但午後易有局部雷陣雨，山區並有局部較明顯雨勢。午後雷雨伴隨短延時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。