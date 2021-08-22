奧麥斯颱風遠離不影響 午後山區留意雷雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今年第12號颱風奧麥斯目前位於台灣東方海面，逐漸向琉球宮古島接近中，預估今天白天將掠過宮古島附近，今晚就會進入東海，並且繼續向北移動，逐漸離開台灣附近區域。

他說，由於奧麥斯颱風範圍很小，而且風場結構呈現東強西弱的型態，因此對於位在中心西側的台灣而言，陸地上的天氣並不受到它的影響，海面上的風浪則會有增強趨勢，提醒今天要到北部、東半部海面或海邊活動的朋友要留意安全，同時注意有長浪發生的機會。

奧麥斯颱風明天北上遠離後，台灣附近轉為西南風環境，台灣海峽北部到台灣北部一帶海面的風浪仍然會比較大，還是要持續留意海邊及海上活動的安全。

他說，台灣陸地上的天氣不受颱風影響，仍將會維持偏南風影響的天氣型態，各地上午為多雲到晴，午後山區有熱對流發展帶來雷雨的機會，局部地區的雨勢仍然會比較大，降雨區域以山區為主，平地比較不受影響，提醒山區活動要多加留意午後的天氣變化情況。

由於颱風外圍帶來沉降增溫作用，加上上午的天氣晴朗，因此各地白天的溫度將會偏高，高溫普遍可達33-35度，部分地區有出現36度以上高溫的機會，外出活動時要記得多補充水分預防中暑，並且要做好防曬的準備。

吳聖宇說，預估奧麥斯颱風北上遠離後，太平洋高壓將有逐漸西伸增強的趨勢，因此奧麥斯颱風將不會引進西南氣流，反而未來一周的天氣會慢慢趨於穩定。

他表示，預估明天、周二各地山區午後仍有熱對流雷雨機會，周三起太平洋高壓增強，午後雷雨將會減少，降雨範圍也縮減到以山區為主，天氣會更偏向典型的夏季型態。

吳聖宇說，溫度也將持續偏高，出現34-35度以上高溫的可能性比前一段時間要來得高，局部地區高溫可能達到36度以上，從預報資料來看，在高壓的影響之下，接下來將會有一段天氣比較單純穩定且溫度較為炎熱的時間。由於高壓較強，南邊熱帶海域以偏東風為主，季風低壓槽明顯減弱，熱帶擾動的發展將會比較平靜，有可能一直到8月底之前不會再有颱風出現的機會，預期要等到9月初，熱帶洋面才有機會再度趨於活躍，不過時間尚早，仍有待觀察。