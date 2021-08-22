安全帽行車記錄器逾5mm違法？ 北巿議員秀公文罵離譜

「機車加裝行車紀錄器自保竟要被取締？」台灣機車路權促進會今天在臉書表示，最近警政署又在主動行文，四處找理由不讓帽子外面掛設備，但是回文講得很清楚，是不是違規，要依照標檢局認定。不過北市議員陳建銘日前也在臉書貼出交通部公文，表示上面說安全帽上裝行車記錄器的話，不能超過安全帽5公釐，議員批評「誰能告訴我哪裡買得到5mm的行車記錄器？太離譜了。」

台灣機車路權促進會今天在臉書貼文表示，正所謂民之所欲常在我心，台灣道路設計爛，教育又專出三寶，基本上是人人有需求要裝行車記錄器自保，真正所謂為了天下蒼生百姓之福著想的英雄，是主動跟政府交涉，建立和推動安全帽外掛介面的廠商，承辦，跟工程師。

台灣機車路權促進會批評，「你這個專門行文找理由要來懲罰老百姓的，是在衝三小？」「心術不正，其心可議。真的是生雞蛋無放雞屎有，專門來扯後腿的。」「而且頭頂上黏一支軟軟的草，也不是堅硬突起物。」

陳建銘也在臉書寫到「有最扯只有更扯！」又一不合時宜的法令出現了，台灣交通亂糟糟，每天都有交通事故、行車糾紛的新聞，為了自保、為了佐證，大多數的交通工具都有裝行車記錄器，包括很多機車騎士也有，幾乎外送員都有裝，但這紙公文....太離譜了！

陳建銘說，開車是鐵包人，騎車是人包鐵，萬一發生交通事故誰的損傷最嚴重？？安全帽上裝行車記錄器違法，因為裝設不能超過安全帽5mm？誰能告訴我哪裡買得到5mm的行車記錄器？是要裝針孔攝影機逆？陳建銘說，「我安全帽上也有裝行車記錄器....這絕對要跟交通部、警政署據以力爭才行！」