花蓮防風林成賞星點 解封後計畫辦天文音樂會

花蓮七星潭是著名觀光景點，在海灣的編號2618防風保安林，保護沿海居民免免受海風侵襲外，也能防止村落的光害，形成絕佳的賞星點。花蓮林區管理處邀請花蓮縣天文協會舉辦賞星活動，若未來疫情成功解封，天文協會將在10月初舉行天文主題音樂會，打造花蓮賞星觀光文化。

花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，黑潮基金會執行長林東良分享，花蓮冬天東北季風強烈，保安林不但能防風防鹽害，還可遮擋來自村莊的光源，讓民眾輕鬆在七星潭海灣欣賞靜謐美麗的星空，讓夜空中的星星變得更加璀璨。

花蓮縣天文協會理事長陳冠榮表示，受到疫情二級警戒影響，戶外只能舉辦100人以下活動，因此先從30人開始小型活動，每個人都戴上口罩，在清涼的夜晚抬頭看星星，串起從森林、海洋到星空最浪漫的回憶。

由於縣府大力推動賞星文化，陳冠榮說，若疫情順利解封，計畫10月初將舉辦天文主題音樂會，以音樂搭配天文，並結合在地人文，預計可吸引4、500人參與，讓更多人發現花蓮星空的美麗。