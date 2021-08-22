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花蓮防風林成賞星點 解封後計畫辦天文音樂會

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮林管處舉辦賞星活動，吸引約30人參與。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處舉辦賞星活動，吸引約30人參與。圖／花蓮林管處提供

花蓮七星潭是著名觀光景點，在海灣的編號2618防風保安林，保護沿海居民免免受海風侵襲外，也能防止村落的光害，形成絕佳的賞星點。花蓮林區管理處邀請花蓮縣天文協會舉辦賞星活動，若未來疫情成功解封，天文協會將在10月初舉行天文主題音樂會，打造花蓮賞星觀光文化。

花蓮林管處和黑潮海洋文教基金會合作，黑潮基金會執行長林東良分享，花蓮冬天東北季風強烈，保安林不但能防風防鹽害，還可遮擋來自村莊的光源，讓民眾輕鬆在七星潭海灣欣賞靜謐美麗的星空，讓夜空中的星星變得更加璀璨。

花蓮縣天文協會理事長陳冠榮表示，受到疫情二級警戒影響，戶外只能舉辦100人以下活動，因此先從30人開始小型活動，每個人都戴上口罩，在清涼的夜晚抬頭看星星，串起從森林、海洋到星空最浪漫的回憶。

由於縣府大力推動賞星文化，陳冠榮說，若疫情順利解封，計畫10月初將舉辦天文主題音樂會，以音樂搭配天文，並結合在地人文，預計可吸引4、500人參與，讓更多人發現花蓮星空的美麗。

花蓮林管處表示，2618防風林秋季環教活動主軸為「徒步」，9、10月將陸續各有一場參與式活動登場，歡迎民眾踴躍參加，相關訊息請注意「有海的森林就有歌—花蓮2618保安林」或林管處臉書。同時林管處呼籲請勿任意在保安林丟棄垃圾，愛護自然環境。

花蓮七星潭編號2618防風保安林能防止村落的光害，形成絕佳的賞星點。圖／花蓮林管處提供
花蓮七星潭編號2618防風保安林能防止村落的光害，形成絕佳的賞星點。圖／花蓮林管處提供

疫情 音樂會 口罩

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