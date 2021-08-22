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50歲長這樣 蘇慧倫的保養方式你一定要記下來！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
蘇慧倫狀態維持超好，許多網友都很好奇她的凍齡秘訣。圖／台視提供
蘇慧倫狀態維持超好，許多網友都很好奇她的凍齡秘訣。圖／台視提供

昨晚在今年的金曲獎典禮中，入圍最佳華語女歌手的蘇慧倫雖然最後沒有得獎，但是她的驚人凍齡狀態也成了網友熱議的話題，到底今年十月就要五十歲的她有什麼保養的秘訣？

之前在訪談中，蘇慧倫就有透露過自己最主要的保養方式就是「睡夠飽！」無論如何每天至少要睡滿八小時，而且不要熬夜。這部分相信大家從各種養生知識、醫師建議中都聽過無數次，但是就是很難有毅力和決心去執行，相信現在有一個這麼好的例子出現，很多人都會乖乖好好睡覺吧！

接著是保持運動習慣，蘇慧倫喜歡游泳、做瑜珈，也會透過重量訓練來加強身體線條與肌耐力。運動可以加強新陳代謝，除了維持體態之外，對皮膚狀態的保持也是非常好的。

至於飲食當然也是非常重要的一點，蘇慧倫曾透露，自己每天都會喝至少500c.c的溫蜂蜜水，注意，是「溫的」，平常她也盡量少喝冰的、吃炸物，避免刺激性的飲食習慣，也盡量少吃碳水化合物。另外就是遵循「適量」的進食原則，無論吃什麼都不要過量。

最後就是維持心情，當然大家都知道要做到「沒煩惱」、「天天開心」是不可能的，但是至少要讓自己有減壓、抒發的方式與管道，像蘇慧倫除了透過運動來放鬆之外，還喜歡打電動，只要找到適合自己的減壓方法就去做吧！

蘇慧倫狀態維持超好，許多網友都很好奇她的凍齡秘訣。圖／台視提供
蘇慧倫狀態維持超好，許多網友都很好奇她的凍齡秘訣。圖／台視提供

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