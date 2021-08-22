改善沿近海漁業環境 台中放流午仔魚百萬尾

台中市政府為改善沿近海漁業環境，近年持續進行魚苗放流，今年7月和8月已三梯次放流台中市高經濟價值漁獲「四絲馬鮁」(俗稱午仔魚)約百萬尾，獲漁民肯定與好評，期盼有效增加沿近海「午仔魚」族群數量，提升漁民收益。

台中市農業局表示，漁業資源具有再生特性，為避免過度利用情形，應減少漁業捕撈壓力、保護生態棲地、增殖族群量並建立國人保育觀念。

中市府從98年起致力於魚苗放流，106年起以漁船載運至台中市魚礁及保護區鄰近海域放流提高成效，以前都結合地方學校，讓學生在乘船體驗魚苗放流的過程，啟蒙親海意識，今年因疫情影響無法執行，由農業局人員與漁民合作完成放流工作，希望明年能正常辦理。