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改善沿近海漁業環境 台中放流午仔魚百萬尾

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市府與漁民合作完成放流工作。圖／台中市農業局提供
台中市府與漁民合作完成放流工作。圖／台中市農業局提供

台中市政府為改善沿近海漁業環境，近年持續進行魚苗放流，今年7月和8月已三梯次放流台中市高經濟價值漁獲「四絲馬鮁」(俗稱午仔魚)約百萬尾，獲漁民肯定與好評，期盼有效增加沿近海「午仔魚」族群數量，提升漁民收益。

台中市農業局表示，漁業資源具有再生特性，為避免過度利用情形，應減少漁業捕撈壓力、保護生態棲地、增殖族群量並建立國人保育觀念。

中市府從98年起致力於魚苗放流，106年起以漁船載運至台中市魚礁及保護區鄰近海域放流提高成效，以前都結合地方學校，讓學生在乘船體驗魚苗放流的過程，啟蒙親海意識，今年因疫情影響無法執行，由農業局人員與漁民合作完成放流工作，希望明年能正常辦理。

農業局指出，台中市海域雖為沙質地形，但因台中港是以開通中橫的巨石堆積而成，創造出類似岩礁環境，且台中市釣具類漁船數量眾多，市府邀集行政院農業委員會水產試驗所、台中區漁會及台中市一支釣漁船協會共同研商，選定青嘴龍占、點帶石斑、黑鯛及黃鰭鯛等岩礁性經濟魚種，建立漁民保育觀念並復育漁業資源。

台中市府增漁業資源，放流百萬尾「午仔魚苗」。圖／台中市農業局提供
台中市府增漁業資源，放流百萬尾「午仔魚苗」。圖／台中市農業局提供
台中市府增漁業資源，放流百萬尾「午仔魚苗」。圖／台中市農業局提供
台中市府增漁業資源，放流百萬尾「午仔魚苗」。圖／台中市農業局提供

台中市 漁民

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