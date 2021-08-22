高雄大崗山評鑑蜜夯 獲國際食品界米其林iTQI二星殊榮

高雄市農業局表示，大崗山龍眼評鑑蜜出國比賽，參加比利時2021國際風味品質評鑑（iTQI），榮獲風味絕佳獎二星殊榮，高雄蜂蜜的好品質受到國外評委的肯定。大崗山區域龍眼樹種植面積達1422.52公頃，整體覆蓋率達8成以上，這裡所產出的蜂蜜不易混蜜，品質也佳。

農業局指出，養蜂是靠天吃飯的產業，今年4、5月雨水少，龍眼花爆棚盛開，蜂蜜產量高且品質優良，龍眼蜜評鑑有田寮、岡山、橋頭、阿蓮、內門、大樹、杉林等七大區蜂農激烈角逐，最後有8名蜂農獲特等獎，29名蜂農獲頭等獎，所有獲獎蜂蜜皆已裝瓶上市，限量只有2萬3868瓶。

高雄市國產龍眼評鑑蜜需經過初評、複評兩階段，初評以公正專業儀器，通過CNS國家標準及抗生素、農藥殘留等檢測，通過檢測後進入複評，就色澤、香氣、口感、純度等條件嚴格把關，精選出特等獎與頭等獎，只有通過評鑑的龍眼蜂蜜，才能稱上「高雄首選評鑑蜜」，並使用蜂巢造型的專屬包裝上市販售。

評鑑主辦單位田寮區農會表示，評鑑龍眼蜂蜜具有國產蜂蜜及清真認證雙重認證，每一瓶蜂蜜都有防偽標籤與專屬編號，可追溯生產來源，嚴謹製程就是希望給消費者喝得安心。