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十大帕運台灣選手粉專、IG追起來 58歲桌球國手盧碧春故事感動網友

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

生命鬥士站上世界舞台！

東京奧運熱血落幕，同樣充滿熱血與感人故事的「夏季帕拉林匹克運動會」也將在2021年8月24日至9月5日展開！帕拉林匹克運動會簡稱「帕運」、「帕奧」同樣跟奧運一樣有冬、夏季之分，專門為身障人士舉辦如輪椅籃球、輪椅擊劍、桌球、舉重等各項賽事。

帕運選手們展現永不放棄「運動家精神」，此次台灣選手也將登場，過去台灣隊最好成績在2000年雪梨帕運，曾拿下1金2銀4銅，2004年在雅典更拿過2面金牌，此次能否刷新紀錄，同樣值得我們關注與鼓勵，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來帶您看看這十位台灣帕運選手，快來一起幫他們加油！

帕運

NO. 10劉雅婷（田徑／標槍）

國小4年級就被告知患有先天性黃斑部病變，視力退化的劉雅婷深受打擊，也無心於學業，所幸升高中時在輔導老師轉介下，開始從事運動訓練。

踏上田徑之路至今已15年，在田徑賽場上練習標槍、賽跑等項目的她，也逐漸拋開過去包袱，決心擁抱缺陷，揮汗苦練並用身體記憶動作，透過運動展現自我，站上東京帕運爭取榮耀。

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image source:IG/ya__ting_liu

NO 9方振宇（羽球）

雖然出生時因難產，左手臂神經受損，導致左手肌肉萎縮，經過無數次復健與開刀，至今雖仍無法做出細部動作，但生性樂觀的他，秉持著「當我和世界不一樣，那就讓我不一樣」精神，始終堅持從國中接觸就愛上的羽球，高二時開始站上國際舞台，曾獲得泰國與秘魯帕拉羽球公開賽銀牌，驚人毅力與天賦加上爽朗笑容，感動許多網友！

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image source:IG/fang_jen_yu

NO.8陳亮達（游泳）

今年才19歲是此次台灣帕運年紀最小，在水中行動悠遊自如，讓人很難想像他從出生時就缺少雙腳小腿，還有右手三指併指，3歲時為了預防肌肉萎縮，開始接觸游泳後，便游出新人生，征戰大小賽事，其故事在2009年被翻拍成國片《2分20秒》，既使路上行走不便，但靠著游泳在水中找到超於常人的自由，既是生命勇士，也是帕運最強「泳士」！

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image source:fb/中華民國殘障體育運動總會

NO.7楊川輝（田徑／跳遠）

幼稚園畢業前夕，突然一夜失明，被診斷出是急性視神經萎縮，從此眼前一片黑暗，卻沒有阻止他在跳遠中突破自我，在父親支持下接觸田徑，即便時常摔得滿身傷，也從來沒有放棄！

靠著聽力與工作人員指示，奮力跳出人生新境界，即將登場帕運的他表示，自己雖看不見世界「但透過跳遠，讓台灣被世界看見」。

  • 官方社群：無

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image source:facebook

NO.6田曉雯（桌球）

正就讀高雄大學田曉雯目前22歲，出生時因為醫療疏失導致神經受損，右手無法高舉或翻轉，幼時個性內向沈默，讓在媽媽鼓勵下嘗試桌球運動，藉以復健並適應團體生活，沒想到就此打出心得，雖練球過程也面臨過球技無法進步的低潮，但桌球也讓她看見陽光，以左手持拍打進世界成績第五名，她表次這次帕運將會放下勝利執念，秉持初心好好打。

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image source:IG：tian_shiau_we

NO. 5林亞璇（舉重）

3歲時不小心從5樓摔下，導致下半身癱瘓，需要仰賴輪椅生活，上高中時憧憬校內健力選手能代表台灣搭飛機出國征戰，便開始加入練習，可惜學生時期未能獲選，但她出社會後仍不忘熱愛健力初衷，下班就返回母校練習，終獲得國手資格，曾征戰過5次帕運、6次亞洲帕運等國際賽，豐富比賽經驗相信這次在東京帕運也能突破自我，奪得佳績！

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image source: FB/ 永不放棄-林亞璇

NO .4程銘志（桌球）

從小就熱愛桌球，苦練加上天賦，使他16歲就獲得國手資格，32歲那年遇上酒駕車禍撞擊，導致左腿截肢，右腿無法施力，受到嚴重傷害的他並沒有放棄，改練輪椅桌球，曾在2016帕運拿下團體銀牌，去年2020年更成為排名世界第一，今年42 歲的他將再度上場，也霸氣誓言拿下金牌是唯一目標，不畏戰精神令人敬佩。

  • 官方社群：無

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image source:facebook

NO.3李凱琳（柔道

﻿曾在2012年倫敦帕運拿下女子柔道48公斤級銀牌，第二次2016年在里約也有第五名成績，將第三次征戰的李凱琳，實力備受肯定，雖然患有家族遺傳視神經萎縮症，視力會隨年紀退化，僅能看見眼前10公分微光，但就如她所言「不是柔道裡有人生，是人生裡有柔道」不畏戰生命難題，在運動找到自己的廣闊人生路。

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image source:facebook

NO.2林姿妤（桌球）

年僅21歲，國中時因為車禍受傷，當下右手手腕直接撐地，因為延誤就醫，導致手腕從此難以施，讓熱愛運動的她當下難以接受，一度抗拒領取殘障手冊。

但林姿妤偶然在觀看身障桌球賽後，被場上選手努力又厲害的身影吸引，從此改變過去觀念，更加賣力於桌球，經過復健後現在「左右手開弓」成功打上國際賽事，讓我們一起為她加油！

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image source:IG：yuuu.__.rrr

NO.1盧碧春（桌球）

不同於其他選手年輕時就開始接觸運動，患有先天性小兒麻痺的盧碧春，42歲才在家人的鼓勵下開始接觸桌球，沒想到在天賦發揮與努力下，便打出興趣與好成績，16年來雖屢次在國際賽事上奪獎，但在取得國際帕運資格路上也是跌跌撞撞，此次是以遞補身份取得帕運資格。

盧碧春兒子也在臉書透露，媽媽起初從失望大哭，到打起精神誓言打出難忘比賽歷程，感動許多網友，今年58歲的她雖然起步晚，但刻苦練習從不放棄，就連桌球教父莊智淵，也在奧運期間發文號召大家為她加油。

  • 官方社群：無

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image source:facebook

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月16日至2021年8月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣帕運選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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東京奧運 柔道

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