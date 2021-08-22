快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

金曲32/頒獎典禮哪段網路人氣最高？網路聲量高峰揭曉

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

圖：翻攝自台視youtube

第32屆金曲獎頒獎典禮，相較於去年的金曲獎網路討論聲量更高出超過2萬筆以上，今年的金曲獎討論的高峰點分別是以下三段：

高峰一：金曲歌王、歌后

今年的頒獎典禮順暢，沒有什麼拖延，晚間十一點進入高峰，大獎歌王、歌后，以及年度最佳專輯，田馥甄相隔九年再度入圍終於拿下歌后，蛋堡則是打敗林俊傑，並且在獲得年度最佳華語專輯得獎時念出媽媽為他準備的講稿，感動所有人掀起高潮。

高峰二：最佳年度歌曲刻在你心底的名字

盧廣仲的「刻在你心底的名字」在金曲獎已經獲獎，晚間十點再度獲得最佳年度歌曲，盧廣仲得獎感言時提到：「希望這世界可以更溫柔，讓所有人更溫柔去愛著各種形狀的愛。」讓人動容。

高峰三：最佳台語歌王、歌后

分別是落在晚間八點台語男女歌手得獎名單，主要是許富凱七次入圍今年終於得償所願，曹雅雯則是除了獲得最佳台語女歌手以外，也是拿下最佳台語專輯，甚至最佳新人te壞特獲獎時曹雅雯在台下爆哭，曹雅雯跟許富凱、te壞特的好關係，也讓網友討論連連。

圖：8月21日金曲獎網路聲量高峰。來源：《KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月21日00:00~24:00。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

金曲32／?te壞特得新人獎！曹雅雯台下爆哭網友狂問「為什麼」

金曲32／落日飛車奪最佳樂團！網喊爆冷遭嗆「無知」　看完巡演足跡秒懂

金曲32／細數金曲三大淚點　「疫情下的世界」被搬上舞台逼哭無數網友



台語 疫情

延伸閱讀

金曲32／蛋堡、Hebe、曹雅雯並列大贏家　頒獎彩蛋楊勇緯、郭婞淳太強

金曲32／田馥甄首奪歌后 曝媽媽雙喜：等許富凱等很久

金曲32／台語歌后曹雅雯 撞髮《星星知我心》好媽媽

金曲32／最佳台語專輯曹雅雯 感覺做對一件有趣的事

相關新聞

台南南化芮氏規模4.7地震！搖晃烈時間不長 最大震度4級

台南晚間7點52分發生芮氏規模4.7有感地震，民眾感受到劇烈的搖晃，但是時間並不長，只有幾秒鐘的時間，台南市楠西最大震度...

台南山區地震明顯搖晃 民眾：嚇到軟腳

今晚7點52分台南南化區發生芮氏規模4.7有感地震，最大震度台南楠西區、嘉義縣大埔鄉震度皆達4級，附近居民及消防隊員都說...

台南有感地震！台鐵斗南至新營間班次延遲 高鐵未受影響

台南南化區今天晚間7點52發生規模4.7地震，雲嘉南地區皆有感，台鐵的軌道未發現受損，但依規定放慢速度行駛，導致雲林縣斗...

X光機破功！國內首度查獲非洲豬瘟走私肉 靠檢舉才發現

農委會今天宣布國內首度出現走私且含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉製品，這批走私肉品來自越南，共有71公斤，包括香腸及火腿。由於...

安全帽行車記錄器不可逾5mm 交部建議裝在龍頭上

交通部近日發函，指出機車騎士在安全帽上加裝5mm以上、具攝影功能的3C產品，不符經濟部標準檢驗局規範，遭台灣機車路權促進...

台南地震雲嘉南有感 楠西區及嘉縣大埔震度4級

今天晚間7點52分台南發生地震，雲嘉南地區皆有感，根據中央氣象局報告，台南南化區發生芮氏規模4.7有感地震，其中最大震度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。