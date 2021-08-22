金曲32/頒獎典禮哪段網路人氣最高？網路聲量高峰揭曉
圖：翻攝自台視youtube
第32屆金曲獎頒獎典禮，相較於去年的金曲獎網路討論聲量更高出超過2萬筆以上，今年的金曲獎討論的高峰點分別是以下三段：
高峰一：金曲歌王、歌后
今年的頒獎典禮順暢，沒有什麼拖延，晚間十一點進入高峰，大獎歌王、歌后，以及年度最佳專輯，田馥甄相隔九年再度入圍終於拿下歌后，蛋堡則是打敗林俊傑，並且在獲得年度最佳華語專輯得獎時念出媽媽為他準備的講稿，感動所有人掀起高潮。
高峰二：最佳年度歌曲刻在你心底的名字
盧廣仲的「刻在你心底的名字」在金曲獎已經獲獎，晚間十點再度獲得最佳年度歌曲，盧廣仲得獎感言時提到：「希望這世界可以更溫柔，讓所有人更溫柔去愛著各種形狀的愛。」讓人動容。
高峰三：最佳台語歌王、歌后
分別是落在晚間八點台語男女歌手得獎名單，主要是許富凱七次入圍今年終於得償所願，曹雅雯則是除了獲得最佳台語女歌手以外，也是拿下最佳台語專輯，甚至最佳新人te壞特獲獎時曹雅雯在台下爆哭，曹雅雯跟許富凱、te壞特的好關係，也讓網友討論連連。
圖：8月21日金曲獎網路聲量高峰。來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月21日00:00~24:00。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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