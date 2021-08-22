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藍皮解憂列車改裝「浪漫藍」 10月重出江湖載客
台鐵局普快被鐵道迷暱稱藍皮客車，又有「解憂列車」美譽，行經屏東枋寮到台東各站，随著鐵路電氣化去年12月完工，藍皮客車退役引發各界不捨，台鐵局因此著手修復，並委託鐵道文化專家作歷史調查研究案，相關內裝用色、設備、局徽字體均作考證，外觀採「浪漫藍」，希望修復後回復當年風貌，預計10月營運。
藍皮解憂列車自今年3月開始整修，台鐵局日前邀請台鐵美學委員及鐵道文化學者洪致文、古庭維、童振疆及邱柏文等人至立約商秦陽機械公司，進行施工品質把關及意見交流。
台鐵局表示，藍皮客車除了作外觀內裝修復以外，為維持結構安全，車體骨架均有全面檢視焊補修復，另相關電氣線路亦配合更新。首批8輛客車含32850型長條椅及32200型非字排混合長條椅（含迴轉椅）等，預計今年9月底修復完成，10月上線營運。
另考量服務旅客需求，台鐵局說，除了保留1輛循環式廁所以供乘客懷舊以外，其餘皆改造為真空式廁所，希望提升整潔度。
台鐵局表示，藍皮客車未來將搭配南迴鐵路車站風貌改造計畫，全力推動鐵道觀光，並以動態文物保存方式兼具旅運功能多元開發鐵道旅遊，延續及推展台鐵美學復興。
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