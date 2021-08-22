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奧麥斯颱風對陸地不構成威脅 吳德榮：東部風浪稍增大
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖及暴風圈侵襲機率圖顯示，今天中午前後奧麥斯颱風中心將通過宮古島，向北北西轉北進行，再於東海大迴轉。清晨4時衛星雲圖顯示，奧麥斯暴風範圍小，其左側小於右側，僅使今天台灣東半部風浪稍增大外，不致對陸地構成威脅；不過，在岸邊活動仍應注意長浪。
吳德榮說，今年西北太平洋7月有3個颱風生成，8月至今為2個，若如各國最新模式模擬，月底前沒有其他颱風生成，那麼今年7、8月颱風生成總數就只有5個，遠比氣候平均值9.2個，明顯偏少。
他說，今天至周三台灣在太平洋高壓邊緣，其沉降作用不足以壓制不穩定度的釋放，午後近山區有強對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。今天北部23至35度，中部23至36度，南部24至35度，東部22至36度。
他說，周四至周六太平洋高壓增強，午後對流受到沉降作用的壓制，局部短暫雷陣雨的範圍明顯縮小。各地大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫緩步推升至36、37度以上，小心中暑。
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