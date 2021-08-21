連磚瓦都不准出現在農地 農委會：將修法禁止底渣回填

焚化爐底渣部分加工為「低密度再生透水混凝土」，並回填菇類栽培場等農業設施用於整地，外界擔心可能成為汙染農地漏洞。農委會表示，擬修改農業發展條例，禁止底渣或相關再生粒料回填農地，目前已在進行法制作業，最快今年底前完成法規修訂。

農委會企劃處長莊老達表示，目前僅被發現一處養菇場採用底渣回填農地，農委會過去透過函釋、講習，明確要求要回填農地，只能使用土壤，連磚、瓦、石頭都不可以出現在現行農地上，既然這處菇舍是農地上容許的設施，蓋在農地上做農業使用，並沒有蓋在建築用地上，這塊地也沒有變更成為建築用地，依法回填的產品就不可以是底渣。

莊老達強調，底渣可以做為建築用地的基底，但不能回填農地，因此農委會正在入法，明確規範不可以將底渣放到農地上，做相關使用。

莊老達表示，過去是用函釋，也就是農委會的解釋函，或者在進行教育訓練的時候，告知各界不可以採用底渣，現在就把規範明確寫進法規裡，這部分農委會已找過縣市政府討論開會，並且取得同意，要把原本的函釋寫成法規條文，且具有法律效益；現階段正在擬條文中，希望在今年底前，能完成法規修訂。