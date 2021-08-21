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底渣再生粒料回填農地 環保署：不會接觸到農作物

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台南安南區魚塭五年多前遭填埋未經處理的底渣及廢棄物，至今都還沒清除完畢。圖／台南社大研究發展學會副研究員林政翰提供
台南安南區魚塭五年多前遭填埋未經處理的底渣及廢棄物，至今都還沒清除完畢。圖／台南社大研究發展學會副研究員林政翰提供

針對焚化爐底渣加工製成再生粒料回填農地環保署表示，僅是使用在農舍、菇寮等工程整地，不是用來種植或改良土壤，也不會接觸到任何農作物，若外界仍有疑慮可以再討論，但再生粒料出廠前都會做溶出實驗確保安全，若限縮再生粒料去化管道，也不利循環經濟及永續環保。

環保署表示，焚化爐燃燒家戶垃圾後會產生飛灰及底渣，焚化再生粒料就是底渣加工所製成，底渣如同幾十年前鄉村後院燒垃圾剩下的殘渣，只是時代演進後，大家將垃圾改為送進焚化爐。焚化爐燃燒溫度約650至1000度，由於沸點高低影響，常見的有害重金屬鉛、鉻、鎳會出現在飛灰當中，底渣則是較容易有六價鉻，都已被列為標準檢測項目。

針對環團對部分焚化再生粒料快篩卻發現重金屬超標，環保署表示，快篩並非國家標準檢驗方法，且「是否溶出重金屬」及「是否存在重金屬」也是兩回事，就像路邊水溝蓋、錢幣都含有重金屬，但並非有害物質，因此不是存在重金屬就代表有害，應該以溶出試驗標準為依據。

環保署強調，底渣也並非燒完就直接再利用，會先將底渣當中與天然粒料性質相似的部分篩選出來，後續還要經過轉化才會成為再生粒料，且出廠前每500公噸就要測一次溶出實驗。外界以為焚化再生粒料會拿到農地種植，其實這些再生粒料沒有任何養分，也無法拿來改良土壤，因此只能作為工程使用，許多農田有蓋農舍、菇寮等需求，必須整地、回填，這些焚化再生粒料只是工程的一部分，而非農地的一部分，不會跟任何農作物接觸，使用時也會包覆完善，不會接觸到雨水。

環保署說，隨著時代演進，民眾對於環保要求逐漸升高，若認為農地附近都不應該存在任何焚化再生粒料，也可以再進一步討論，但事實上現在因為環保因素，各界都在推動循環經濟、降低天然資源開採，若限縮焚化再生粒料使用管道，就代表要開採更多天然資源，跟環保及循環概念有矛盾之處，且底渣製成焚化再生粒料也是為了處理所有民眾產生的居家垃圾，但環保署會盡量站在社會的最大利益來思考，取得更好的平衡點。

環保署 農地 焚化爐

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