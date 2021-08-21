底渣再生粒料惹議 學者：別汙名化但不建議用於農地

底渣再生粒料用於農地引發爭議，學者指出，再生粒料都有通過溶出實驗，不必刻意汙名化，但仍必須避免過度使用在農地上；民間團體表示，底渣再生粒料無法百分百保證安全，有些還沾染粉末隨風飄散，應盡速立法禁止用於農地，才能保障土地安全。

崑山科技大學環境工程系副教授呂明和是國內少數對焚化爐底渣再生粒料有研究的專家，他表示，生活當中有許多物質含有重金屬，但這跟會不會造成危害是兩回事，底渣再生粒料會通過溶出實驗，安全問題不大，不必刻意「汙名化」，但若用於農地還是要更加謹慎，雖然不至於溶出重金屬，但仍應該檢核合理的使用量，避免在農地過量使用，且底渣再生粒料是硬的，跟土壤性質畢竟不同。

呂明和指出，政府應持續推動底渣再利用，但要先提升品質，目前國內廿四座焚化廠多數屆齡，需要改建或擴建，應趁機會納入底渣處理設備規畫，包括前處理、水洗、熟化等衍生製程，不但節省底渣外運處理費用及運送過程造成的空汙，環保及工程單位更可就近聯合監督，建立區域粒料調度機制，進一步推動循環經濟。

呂明和已研究一套焚化廠衍生製程模式，希望讓「垃圾進廠、產品出廠」。他解釋，為了符合國家循環經濟發展重點，地方環保局應該訂定粒料品質規範，而焚化廠代操作廠商必須掌控垃圾、焚化操作效能及落實底渣前處理作業，自主管理確保粒料品質；另外就近整合運用焚化爐餘熱及煙道廢氣，有助底渣水洗效能及加速熟化反應，可提升及穩定粒料品質。

台南社大研究發展學會副研究員林政翰說，長期勘查在台南魚塭被濫倒的底渣，外觀根本不像再生粒料，很容易就會粉碎，聞起來也有刺鼻臭味，且在戶外長期被雨水沖刷，還流出咖啡色的液體，可能汙染周圍土地。

林政翰說，公共工程運用底渣再生粒料時，若在上面覆蓋水泥、柏油當然沒安全問題，但若用於農地就有汙染可能性，不但品質沒辦法百分百把關，有些再生粒料還沾黏粉末，容易隨風飄散，除了有溶出重金屬的風險以外，甚至可能被吸入身體，應該直接立法，禁止底渣再生粒料進入任何農田、魚塭等用地。