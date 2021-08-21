底渣「變身」再生粒料回填農地 環團憂成汙染漏洞

全台24座焚化爐每年產生近90萬公噸底渣（垃圾焚燒後產生的固體廢棄物），為讓底渣有處可去，環保署多年來推動底渣加工為焚化再生粒料，作為公共工程使用，但近年有少數回填至農地，用來幫農舍、菇寮等農業設施整地，外界憂慮若變常態，或為了消化底渣而偷偷濫倒，恐成為汙染農地的漏洞。

焚化再生粒料出廠前須確保符合戴奧辛濃度等環境標準，主要用於地方政府的公共建設、道路及管溝工程，或是港區造地填築，若製成「低密度再生透水混凝土」，達到一定強度及透水性後，也允許用在農牧用地。

中南部近年陸續有農業用地遭回填底渣再生粒料，彰化環保聯盟主任吳慧君表示，去年發現芳苑農地出現可疑廢棄物，經查發現是以「低密度再生透水混凝土」名義用於菇類栽培場整地，外觀卻呈現粉狀、沒有固化，有些看起來甚至就是底渣原型，難以理解為何可以用於農地。

台南安南區多處魚塭5年前遭再利用機構業者非法填埋14萬公噸未經處理的底渣及廢棄物，後來遭到起訴，台南社大長期追蹤指出，這些底渣至今都還沒清理完畢，土壤及水質不但會受到影響，甚至可能隨風飄散到周遭魚塭及其他地方，若未經完善處理的底渣，重金屬含量都超過土壤管制標準，根本是毒害農地。

農地汙染層出不窮，有些回填物質連是不是合法的再生粒料都難以確定，雲林洪姓豬農表示，去年下半年，附近私人魚塭被人回填廢棄物，面積高達2849平方公尺，通常都是一大早，清晨五、六時就由卡車大量載來傾倒，現在土方約有一層半樓高，到底對方回填的是什麼東西，以及重金屬、有害物質是否超標，外界並不清楚。

他表示，下雨時附近雨水就會流向住宅區及畜牧區，甚至進入地下水，不僅被人飲用，連周邊的畜禽也會喝，該區距離他的養豬場僅200公尺，附近民眾也曾檢舉過，但環保單位來看過後就走了，而這塊魚塭被填滿後廢棄物後變成一座小山，傾倒的卡車就算被開罰也不怕，因為獲得的利益更大，再去尋找下一塊可以傾倒的農地就好。