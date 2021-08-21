快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肺癌治療訓練基地 長庚成立影像導引胸腔鏡示範中心

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
林口長庚醫院今成立「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」。圖／林口長庚提供
林口長庚醫院今成立「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」。圖／林口長庚提供

肺癌已經連續多年高居國人癌症死亡率首位，每年近萬人死於肺癌，早期診斷、早期治療，是最有效降低癌症死亡率的方法之一。林口長庚醫院長年發展「影像導引胸腔鏡手術」，優化其流程後，幫助台灣治療肺癌，推向新的紀元，今成立「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」，將作為全國與世界致力於肺癌治療醫療人員的訓練基地。

林口長庚胸腔外科主任趙盈凱表示，低劑量胸部電腦斷層，是目前唯一經科學研究證實，能有效輔助篩檢肺癌的工具。透過「低劑量斷層掃描篩檢」，讓很多以往傳統Ｘ光很難發現的早期肺癌無所遁形。但透過低劑量斷層篩檢發現的早期肺癌，病灶都非常微小。

趙盈凱表示，胸腔鏡手術因器械的限制及缺乏實際手感，不利於尋找微小腫瘤，因此過去的做法，病人需於術前透過斷層掃描攝影予以勾針或注射染料定位後，再進開刀房手術。

趙盈凱表示，只是這項步驟有幾個潛在問題，要讓斷層掃描定位與手術之間無縫銜接實務上非常困難，無論從X光室完成定位後轉送至病房，或是從病房轉送至開刀房，都需要很多的等待時間，所以轉送過程中偶爾會發生勾針脫位及氣血胸等併發症。定位如果是在清醒下進行，常易造成病患心理及生理上的不適。

長庚醫院胸腔外科自2016年開始發展「影像導引胸腔鏡手術」，在複合式手術室中，可將病灶定位及手術切除無縫接軌一站式完成。在5年的發展過程中，趙盈凱主任帶領團隊，攜手西門子醫療公司，不斷的將流程優化。

除了讓定位所需時間從以往的20到30分鐘下降到10分鐘以內外，還發展出多種影像定位策略，根據病患體型、腫瘤特性，為每位病患量身打造專屬腫瘤定位切除策略。

這個優化的過程，發表了一系列的論文，不但發表數目在世界上佔比超過40%，治療方式也多次被引用為治療的指引。這項成果亮眼受到國際肯定，而「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」的成立，更讓長庚肺癌治療推進到新的紀元。

手術 肺癌 長庚

延伸閱讀

男子抗癌10年竟長出D罩杯 崩潰「厚衣服也藏不住」

信邦 今年業績拚增兩位數

混打高端試驗進行式？ 長庚：計畫還在撰寫中

網球／費德勒拋手術震撼彈 美網只剩約克維奇？

相關新聞

帛琉增2確診旅遊泡泡加嚴 旅行社指9月中前需求仍大

帛琉旅遊泡泡自8月14日重啟，未料帛琉衛生部今上午發布，8月15日有兩名自關島入境帛琉的旅客，在入境後第5日PCR檢測呈...

大安森林公園新設步道賞落羽松美景 生態池異味消失

北市公園處與大安森林公園之友基金會合作，進行園內大生態池的水質改善，並打造一條落羽松步道，今年4月已經開放，民眾可沿著新...

輕颱奧麥斯路徑看這！ 吳德榮：它掙扎11天也算創紀錄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱奧麥斯自10日跨過換日線（東經180度）以來...

台南海岸清出約5噸漂流木 化身木雕地景藝術馬沙溝展出

「2021一見雙雕藝術季」系列活動-漂流木雕地景藝術展，今天在馬沙溝海洋休閒運動渡假中心盛大開展。雲嘉南濱海國家風景區管...

氣象局解惑「為何奧麥斯花11天成颱」 明天最接近台灣

今年第12號颱風奧麥斯昨晚8時形成。中央氣象局說，預計將往琉球群島前進，對台灣沒有直接影響，以明天最接近台灣，會為東半部...

獨／中捷綠線又出包！煞車系統突然故障 原因待釐清

台中捷運綠線今天上午7點49分，一班開往高鐵台中站的列車，在高鐵站停車後，旅客都下車了，車輛要離開月台時，發生煞車系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。