肺癌治療訓練基地 長庚成立影像導引胸腔鏡示範中心

肺癌已經連續多年高居國人癌症死亡率首位，每年近萬人死於肺癌，早期診斷、早期治療，是最有效降低癌症死亡率的方法之一。林口長庚醫院長年發展「影像導引胸腔鏡手術」，優化其流程後，幫助台灣治療肺癌，推向新的紀元，今成立「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」，將作為全國與世界致力於肺癌治療醫療人員的訓練基地。

林口長庚胸腔外科主任趙盈凱表示，低劑量胸部電腦斷層，是目前唯一經科學研究證實，能有效輔助篩檢肺癌的工具。透過「低劑量斷層掃描篩檢」，讓很多以往傳統Ｘ光很難發現的早期肺癌無所遁形。但透過低劑量斷層篩檢發現的早期肺癌，病灶都非常微小。

趙盈凱表示，胸腔鏡手術因器械的限制及缺乏實際手感，不利於尋找微小腫瘤，因此過去的做法，病人需於術前透過斷層掃描攝影予以勾針或注射染料定位後，再進開刀房手術。

趙盈凱表示，只是這項步驟有幾個潛在問題，要讓斷層掃描定位與手術之間無縫銜接實務上非常困難，無論從X光室完成定位後轉送至病房，或是從病房轉送至開刀房，都需要很多的等待時間，所以轉送過程中偶爾會發生勾針脫位及氣血胸等併發症。定位如果是在清醒下進行，常易造成病患心理及生理上的不適。

長庚醫院胸腔外科自2016年開始發展「影像導引胸腔鏡手術」，在複合式手術室中，可將病灶定位及手術切除無縫接軌一站式完成。在5年的發展過程中，趙盈凱主任帶領團隊，攜手西門子醫療公司，不斷的將流程優化。

除了讓定位所需時間從以往的20到30分鐘下降到10分鐘以內外，還發展出多種影像定位策略，根據病患體型、腫瘤特性，為每位病患量身打造專屬腫瘤定位切除策略。

這個優化的過程，發表了一系列的論文，不但發表數目在世界上佔比超過40%，治療方式也多次被引用為治療的指引。這項成果亮眼受到國際肯定，而「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」的成立，更讓長庚肺癌治療推進到新的紀元。