海泳、浮潛24日起解鎖 墾丁、小琉球業者終於笑了

疫情指揮中心今天宣布維持二級警戒至9月6日，本月24日起適度鬆綁浮潛和海泳，悶了3個多月的屏東墾丁和小琉球觀光業者直呼爽到心坎裡；屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，到墾丁主要就是來玩水，大眾化的浮潛和海泳適度解禁，有如「打通任督二脈」，可助孱弱的體質恢復健康；小琉球觀光業者協會說，遲開總比不開好，還可抓住暑假尾巴的旅遊商機。

屏東墾丁和小琉球是夏日水上活動勝地，疫情降至二級後，水上遊憇活動僅限衝浪、單人獨木舟、單人立槳、水肺潛水、水上摩托車限拖曵，最熱門的海泳和浮潛仍禁止，飯店游泳池也禁止，住房持續低迷，業者叫苦一片；兩地觀光業者今天緊盯著記者會，得知24日起適度鬆綁海泳和浮潛時，有業者說，都快斷炊了，今晚終於可以睡個好覺了。

上月27日疫情降二級後，墾丁還不能玩水，民宿住房就一直在一成上下徘徊，只有周六衝到五成以上，飯店則是平日約二成，周六衝高到六成；屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，目前本土疫情趨緩，政府在防疫和經濟取得平衡下適度適度開放海泳和浮潛，可望拉抬低迷已久的住房率，大家都已經苦撐3個多了。

「不開放游泳和浮潛，誰想來玩！」墾丁一家五星飯店主管說，衝浪、獨木舟和立槳只是小眾，大眾化的海泳、浮潛和飯店游泳池適度開放，才有吸引力，泳客要保持安全距離、上岸戴口罩，有救生員在旁監督，開放淋浴設施亦然，有條件的開放，比5倍券還有用。台灣潛水執行長陳琦恩說，網站有賣防水和游泳口罩，放在夾鏈帶裡，上岸就可戴上，玩水也能做好防疫。