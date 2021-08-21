北菜批價跌產地卻漲到最高點 韭菜花一捆高價破700元

8月上旬大雨過後的產地菜價，在中元前夕飆到最高點，彰化縣溪湖鎮果菜市場今天每公斤批發均價46.7元，「菜王」是韭菜花，每3公斤一把拍賣最高價745元，花胡瓜因溫室供貨補足需求，拍賣價格已下跌近五成，市場預料明天過後的菜價可望下滑，讓家庭主婦稍鬆一口氣。

北部果菜市場的批發價格已經下滑多日，彰化縣溪湖鎮果菜市場相反，連日上漲，今天到貨量近50噸，約正常量的一半，批發價格來到最高點，每公斤批發均價46.7元。

各種蔬菜之中，韭菜花最高價，上價每公斤248.3元，等級最差的也要163.5元，批發時每3把一捆，以745元出售，零售市場每300公克一把售價100元；青蔥交易價緊追其後，上價每公斤200元，下價103元，均價149.3元，零售市場中等品質青蔥一台斤130元至150元，都貴得讓家庭主婦快買不下手。

產季近尾聲的莧菜上價仍破百元，今天早市最好品質拍賣每公斤106元，小白菜、青江菜和芥蘭菜每公斤上漲都55元，花椰菜在8月上旬雨季幾乎爛光，復耕上市至少兩個月，殘留的花椰菜好壞品質差很多，上價每公斤160元，下價62.4元，均價119.9元，仍超過百元，屬於災後的「高貴」蔬菜。

先前上價每公斤220元至230元的花胡瓜，因溫室採收上市，填補市場需求的缺口，交易價格一路下跌，今天上價每公斤120元，災損水傷的僅47元，落差相當大，預料溫室花胡瓜供貨無虞，價格逐漸回穩。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文說，果菜批發價今天達到巔峰，明天中元節應該差不多，再來節後市場需求量減少，果菜市場承銷人和大盤商休息3天，零售商和菜販也照例休息3至7天，蔬菜交易價格應會一路回跌。