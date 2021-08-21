帛琉增2確診旅遊泡泡加嚴 旅行社指9月中前需求仍大

帛琉旅遊泡泡自8月14日重啟，未料帛琉衛生部今上午發布，8月15日有兩名自關島入境帛琉的旅客，在入境後第5日PCR檢測呈現陽性確診，該兩名境外移入的案例，也打破帛琉零確診。對於是否影響旅客前往意願，旅行社表示，應該到9月中之前都還是有前往的需求。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，經清查足跡後，都沒有與我國旅遊團有所接觸，包含在機場也沒有接觸，會持續提高警覺。針對近期返台的台帛旅遊團旅客，原本只需要入境後皆需要進行深喉唾液採檢，並在入境第五天PCR自費採檢，但現在與一般旅客入境規定相同，皆額外需在第12到14天之間，多一次公費PCR篩檢，且視這段時間觀察後做滾動檢討。

對於回台檢疫加嚴，雄獅旅行社總經理游國珍說，將會配合辦理。至於是否影響旅客意願，他說，現在許多國人前往是為了施打疫苗而去，願意放棄很多事，以目前訂單來看，9月中旬之前還是有需求，需求大於供給，之後需求才會下修。

不過受到航班不足、等不到機位影響，游國珍說，之前訂單大概4800個，陸續有人不願意等，現在維持3500到4000個左右，全部訂單都在等機位。

目前我國飛往帛琉的航班僅有中華航空，每周三、六飛航。據了解，華航可能要增飛成四班，多了每周一跟五。此外，長榮正在申請航權，預計8月底9月後可以飛，同樣是每周三、六，市場也傳出，有可能28日首航。