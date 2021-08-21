大安森林公園新設步道賞落羽松美景 生態池異味消失

北市公園處與大安森林公園之友基金會合作，進行園內大生態池的水質改善，並打造一條落羽松步道，今年4月已經開放，民眾可沿著新設木棧道漫步，不但可一覽各種鳥類姿態，更能領略不同角度、不同季節的落羽松風情。

大安森林公園天氣炎熱時，大量的鳥類排泄物常導致生態島區域傳出異味，大安森林公園之友基金會2019年提出水質改善計劃，2020年又無償設置過濾系統，增加水流動以提高溶氧量並改善水域水質，有效降低異味。公園處則透過生態島樹木定期修枝、加強勸導民眾餵食行為、定期清洗島上糞便、撈除浮萍等措施，大生態池水品質改善頗見成效。

公園處表示，在大生態池水質改善後，基金會提出落羽松步道景觀工程計劃，在大生態池畔補植四季不同風貌的落羽松，並擴大賞鳥平台，希望提供民眾觀賞鳥類生態的舒適環境，並讓他們感受落羽松濕地森林環抱的幸福。

大安森林公園的落羽松步道於今年4月正式開放，公園處處長黃淑如說，水質改善成果及落羽松木棧道營造，是集合大安森林公園之友基金會與企業等民間力量共同努力，提升公園大生態池畔的環境品質及自然景觀，是公私合作的成功範例，期待未來能有更多民間團體、企業願意投入參與公共環境整體營造。