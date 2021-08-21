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大安森林公園新設步道賞落羽松美景 生態池異味消失

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
夜晚的落羽松步道別有一番風味。圖／北市公園處提供
夜晚的落羽松步道別有一番風味。圖／北市公園處提供

北市公園處與大安森林公園之友基金會合作，進行園內大生態池的水質改善，並打造一條落羽松步道，今年4月已經開放，民眾可沿著新設木棧道漫步，不但可一覽各種鳥類姿態，更能領略不同角度、不同季節的落羽松風情。

大安森林公園天氣炎熱時，大量的鳥類排泄物常導致生態島區域傳出異味，大安森林公園之友基金會2019年提出水質改善計劃，2020年又無償設置過濾系統，增加水流動以提高溶氧量並改善水域水質，有效降低異味。公園處則透過生態島樹木定期修枝、加強勸導民眾餵食行為、定期清洗島上糞便、撈除浮萍等措施，大生態池水品質改善頗見成效。

公園處表示，在大生態池水質改善後，基金會提出落羽松步道景觀工程計劃，在大生態池畔補植四季不同風貌的落羽松，並擴大賞鳥平台，希望提供民眾觀賞鳥類生態的舒適環境，並讓他們感受落羽松濕地森林環抱的幸福。

大安森林公園的落羽松步道於今年4月正式開放，公園處處長黃淑如說，水質改善成果及落羽松木棧道營造，是集合大安森林公園之友基金會與企業等民間力量共同努力，提升公園大生態池畔的環境品質及自然景觀，是公私合作的成功範例，期待未來能有更多民間團體、企業願意投入參與公共環境整體營造。

青年公園管理所主任王淑雅指出，落羽松因葉片形狀宛如一片片輕飄飄的羽毛而得名，冬季時針葉轉變成浪漫的橙紅色，從天空飄落時更是唯美夢幻，大安森林公園此次種植錯落的落羽松，結合高架木棧道景觀台，讓民眾站在不同的角度，可以看到不同的自然風貌。

大安森林公園內新設落羽松步道，民眾可以從各種角度觀察落羽松。圖／北市公園處提供
大安森林公園內新設落羽松步道，民眾可以從各種角度觀察落羽松。圖／北市公園處提供
大安森林公園內的生態池水質已經改善許多，不再飄出異味。圖／北市公園處提供
大安森林公園內的生態池水質已經改善許多，不再飄出異味。圖／北市公園處提供

大安森林公園 落羽松 水質

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