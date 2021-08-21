快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

影／中捷今早煞車系統故障 原因找到了「斷路器跳脫」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運綠線今天上午7點49分，車輛編號0102發生煞車系統故障事件。中捷公司已找出原因，是煞車系統的「斷路器跳脫」。記者黃仲裕／攝影
台中捷運綠線今天上午7點49分，車輛編號0102發生煞車系統故障事件。中捷公司已找出原因，是煞車系統的「斷路器跳脫」。記者黃仲裕／攝影

台中捷運綠線今天上午7點49分，車輛編號0102發生煞車系統故障事件。中捷公司已找出原因，是煞車系統的「斷路器跳脫」，造成推進煞車的電源失效，跳脫原因要等今天收班後，將列車送回北屯機廠進一步查修。

這輛開往高鐵台中站的列車，在高鐵站停車後，旅客都下車了，列車要離開月台時，突然發生煞車系統故障，動彈不得，車務人員手動也無法排除，8點起變更運轉模式，從九張犁站至高鐵台中站，採單線雙向運轉，班距拉長約15分鐘。

中捷副總經理葉進財表示，後來派了另一輛車，把0102車輛拖至高鐵台中站尾軌，維修人員進入軌道維修車組，找出初步原因是煞車系統的「斷路器跳脫」。

中捷公司在危機排除時，變更為北屯總站至大慶站局部運轉，並在大慶站啟動營運中斷公車接駁，列車拉到尾軌後停駐，目前九張犁站至高鐵台中站，採單線雙向運轉，班距拉長約15分鐘，全線上午9點34分全線恢復正常運轉。

中捷公司表示，列車發生故障前，旅客均已下車，因此無旅客受到影響，九張犁站至高鐵台中站採單線雙向運轉時，受影響乘客約600人次。

中捷公司統計，至今天中午12點運量是2975人次。

台中捷運綠線今天上午7點49分，車輛編號0102發生煞車系統故障事件。中捷公司已找出原因，是煞車系統的「斷路器跳脫」。記者黃仲裕／攝影
台中捷運綠線今天上午7點49分，車輛編號0102發生煞車系統故障事件。中捷公司已找出原因，是煞車系統的「斷路器跳脫」。記者黃仲裕／攝影

台中捷運 高鐵

延伸閱讀

影／中捷綠線命運多舛 通車不滿4個月又發生煞車故障

中捷列車煞車異常一度拒載 乘客：怎麼又出狀況？

列車煞車系統故障 中捷公司： 收班再拖回北屯機廠檢修

獨／中捷綠線又出包！煞車系統突然故障 原因待釐清

相關新聞

帛琉增2確診旅遊泡泡加嚴 旅行社指9月中前需求仍大

帛琉旅遊泡泡自8月14日重啟，未料帛琉衛生部今上午發布，8月15日有兩名自關島入境帛琉的旅客，在入境後第5日PCR檢測呈...

大安森林公園新設步道賞落羽松美景 生態池異味消失

北市公園處與大安森林公園之友基金會合作，進行園內大生態池的水質改善，並打造一條落羽松步道，今年4月已經開放，民眾可沿著新...

輕颱奧麥斯路徑看這！ 吳德榮：它掙扎11天也算創紀錄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱奧麥斯自10日跨過換日線（東經180度）以來...

台南海岸清出約5噸漂流木 化身木雕地景藝術馬沙溝展出

「2021一見雙雕藝術季」系列活動-漂流木雕地景藝術展，今天在馬沙溝海洋休閒運動渡假中心盛大開展。雲嘉南濱海國家風景區管...

氣象局解惑「為何奧麥斯花11天成颱」 明天最接近台灣

今年第12號颱風奧麥斯昨晚8時形成。中央氣象局說，預計將往琉球群島前進，對台灣沒有直接影響，以明天最接近台灣，會為東半部...

獨／中捷綠線又出包！煞車系統突然故障 原因待釐清

台中捷運綠線今天上午7點49分，一班開往高鐵台中站的列車，在高鐵站停車後，旅客都下車了，車輛要離開月台時，發生煞車系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。