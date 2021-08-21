影／中捷今早煞車系統故障 原因找到了「斷路器跳脫」

台中捷運綠線今天上午7點49分，車輛編號0102發生煞車系統故障事件。中捷公司已找出原因，是煞車系統的「斷路器跳脫」，造成推進煞車的電源失效，跳脫原因要等今天收班後，將列車送回北屯機廠進一步查修。

這輛開往高鐵台中站的列車，在高鐵站停車後，旅客都下車了，列車要離開月台時，突然發生煞車系統故障，動彈不得，車務人員手動也無法排除，8點起變更運轉模式，從九張犁站至高鐵台中站，採單線雙向運轉，班距拉長約15分鐘。

中捷副總經理葉進財表示，後來派了另一輛車，把0102車輛拖至高鐵台中站尾軌，維修人員進入軌道維修車組，找出初步原因是煞車系統的「斷路器跳脫」。

中捷公司在危機排除時，變更為北屯總站至大慶站局部運轉，並在大慶站啟動營運中斷公車接駁，列車拉到尾軌後停駐，目前九張犁站至高鐵台中站，採單線雙向運轉，班距拉長約15分鐘，全線上午9點34分全線恢復正常運轉。

中捷公司表示，列車發生故障前，旅客均已下車，因此無旅客受到影響，九張犁站至高鐵台中站採單線雙向運轉時，受影響乘客約600人次。