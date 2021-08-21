暑假尾聲阿里山遊樂區遊客未回流 飯店業者：寄望5倍券

7月27日起防疫降為2級，避暑勝地嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客總量管制人數，由3000人增到3600人，園區容留人數增加，遊園車及林鐵小火車先後降載復駛，但嘉義林區管理處統計，8月1日至今累計遊客9158人，平均每天不到500人；飯店業說，暑假住宿率只有1成，暑假無法出現去年觀光榮景，寄望振興五倍券，吸引遊客回流。

今天周休假日，到阿里山遊樂區遊客不到千人，嘉義林區管理處統計，7月13日微解封，阿里山遊樂區每天平均300多人，首個周休假日才1千多人，防疫降級，遊客入園人數與去年相比差很多。

在阿里山遊樂區經營飯店的嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，這波本土疫情爆發，團、散客紛紛取消住宿，畢業旅行及聯誼性社團活動也取消，原預期防疫降級，暑假旺季，遊客會回流，但至今暑假快結束，仍未見遊客回流，平日入園約500人，例休假日只有千人。

陳昆茂說，遊樂區10多間飯店旅館，可提供2000多人住宿，但平日只有1成住宿率，空房多，雖如此，已經有團客搭遊覽車上山，暑假受本土疫情、颱風環流及連續降雨影響，遊客未回流，業者寄望振興五倍券帶來觀光榮景，對縣府邀請飯店旅館配合五倍券加碼行銷，業者意願高。