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暑假尾聲阿里山遊樂區遊客未回流 飯店業者：寄望5倍券

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
防疫降為2級，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客容留人數增加，遊園車及林鐵小火車先後降載復駛，但暑假住宿率只有1成，遊客未回流。圖／讀者提供
防疫降為2級，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客容留人數增加，遊園車及林鐵小火車先後降載復駛，但暑假住宿率只有1成，遊客未回流。圖／讀者提供

7月27日起防疫降為2級，避暑勝地嘉義阿里山國家森林遊樂區遊客總量管制人數，由3000人增到3600人，園區容留人數增加，遊園車及林鐵小火車先後降載復駛，但嘉義林區管理處統計，8月1日至今累計遊客9158人，平均每天不到500人；飯店業說，暑假住宿率只有1成，暑假無法出現去年觀光榮景，寄望振興五倍券，吸引遊客回流。

今天周休假日，到阿里山遊樂區遊客不到千人，嘉義林區管理處統計，7月13日微解封，阿里山遊樂區每天平均300多人，首個周休假日才1千多人，防疫降級，遊客入園人數與去年相比差很多。

在阿里山遊樂區經營飯店的嘉縣旅館公會理事長陳昆茂說，這波本土疫情爆發，團、散客紛紛取消住宿，畢業旅行及聯誼性社團活動也取消，原預期防疫降級，暑假旺季，遊客會回流，但至今暑假快結束，仍未見遊客回流，平日入園約500人，例休假日只有千人。

陳昆茂說，遊樂區10多間飯店旅館，可提供2000多人住宿，但平日只有1成住宿率，空房多，雖如此，已經有團客搭遊覽車上山，暑假受本土疫情、颱風環流及連續降雨影響，遊客未回流，業者寄望振興五倍券帶來觀光榮景，對縣府邀請飯店旅館配合五倍券加碼行銷，業者意願高。

相較去年下半年，疫情解封，安心旅遊啟動加三倍券發放，林務局全台12處國家森林遊樂園區，從7月15日到年底，任選一處免費入園一次，阿里山遊樂區7月入園共10萬7941人，其中5萬6189人免票入園，今年爆發本土疫情，飯店旅遊業說，暑假旅遊榮景難再現了，寄望五倍券振興觀光。

防疫降為2級，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客容留人數增加，遊園車及林鐵小火車先後降載復駛，但暑假住宿率只有1成，遊客未回流。圖／讀者提供
防疫降為2級，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客容留人數增加，遊園車及林鐵小火車先後降載復駛，但暑假住宿率只有1成，遊客未回流。圖／讀者提供
防疫降為2級，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客容留人數增加，遊園車及林鐵小火車先後降載復駛，但暑假住宿率只有1成，遊客未回流。圖／讀者提供
防疫降為2級，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區遊客容留人數增加，遊園車及林鐵小火車先後降載復駛，但暑假住宿率只有1成，遊客未回流。圖／讀者提供

阿里山 疫情 嘉義

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