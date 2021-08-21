延長驗車期限規定霧煞煞 公總再次說明

公路總局日前為配合指揮中心疫情三級警戒期間呼籲民眾減少外出指引，於6月2日公布，自用小型車及大型重型機車其檢驗應到檢期限於三級警戒期間車輛，可延長至警戒結束後1個月內完成辦理檢驗行政措施，不過仍有不少車主「霧煞煞」，甚至傳出因為理解錯誤而收到罰單。

對此，公路總局表示，自用小型車及大型重型機車定檢期間在指定檢驗日前後一個月共有2個月時間，定檢期間落在三級警戒期間（5月15日至7月26日），故行照上指定檢驗日在4月15日至7月26日者，均適用可延長至疫情警戒結束後1個月（7月27日至8月26日）內辦理檢驗之對象。

另如在該期間已繳納逾期檢驗罰鍰者，公路總局將通知車主退費。

公路總局再提醒，因疫情三級警戒檢驗延期之自用小型車及大型重型機車，請車主注意務於8月26日前完成檢驗，以免逾期受罰。

公總說，若需要洽辦其他監理業務，可以多利用監理服務APP來線上辦理；如有任何監理業務疑義，歡迎洽交通部公路總局用路人服務中心0800-231-035。