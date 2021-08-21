聯合報「青春留鄉」勇奪2021文創產業新聞報導獎

由中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦的「2021文創產業新聞報導獎」，得獎名單上午揭曉，聯合報鄭朝陽等15人合力製作的《青春留鄉─用文化創意為地方創生》系列報導，贏得平面及網路媒體類獎項。

中華新聞記者協會理事長袁天明表示，文創產業為21世紀的明星產業，也是政府致力推動的六大新興產業之一，而台灣素來擁有中華文化的豐富底蘊，以這種軟實力來發展文創產業，特別具有優勢。目前國內文創產業成展趨緩，未來仍有極大的發展空間，期待在產官學通力合作下，能夠扭轉現況，再創新契機。

袁天明指出，今年「文創產業新聞報導獎」分為平面及網路媒體（報紙、通訊社、雜誌、網站）、廣播媒體及電視媒體三大類，參賽作品競爭激烈，評審團討論也相當熱烈，最後選出平面及網路媒體類3名，廣播類5名，電視類7名，總共15名得主。本屆頒獎典禮受疫情影響，將延後至今年10月舉行。

本屆平面及網路新聞報導獎得獎名單如下：

（一）聯合報 鄭朝陽等人，得獎作品《青春留鄉─用文化創意為地方創生》系列報導。共同作者包括陳雅玲、林敬家、張曼蘋、簡慧珍、王燕華、王思慧、張裕珍、余采瀅、王昭月、施鴻基、胡蓬生、吳淑玲、戴永華、江婉儀。

（二）中央通訊社 趙靜瑜，得獎作品《我的音樂廳，用愛發音》

（三）中央通訊社 謝佳璋、黃鈺嵐，得獎作品《隨藝術走入街區 感受彰化百歲官舍夭壽浪漫》

由次都會快速發展，使得存在於鄉鎮部落的農業特產、工匠技藝、傳統文化、自然景觀等具有地方特色資產遭到遺忘。台灣正面臨關鍵的轉折，這些鄉鎮面臨人口流失、老化嚴重等城鄉發展失衡危機，人口集中在都會區，已讓鄉鎮逐漸被邊緣化，除了農業缺工，教育、醫療、文化甚至產業，都因失衡而出現惡性循環。

但聯合報發現，有一群青年選擇走另一條路，他們走入鄉鎮、立足在地，把青春奉獻給他鄉的土地；他們默默付出，為在地創生，讓他鄉變故鄉。

他們為鄉村、城鎮帶進文化創意和行動，提供的不見得是商品，而是解方。他們啟動深耕在地的文化復興，協助地方產業轉型而帶來生機，也可能是發現在地的問題，進而串連各項資源，讓困擾在地的環境、長照等問題逐漸迎刃而解。青年和文創，翻轉了被邊緣化的在地，也成了小鎮的活水和希望。

青春留鄉作品已累積至20餘篇，於聯合報數位版完整呈現（https://vip.udn.com/vip/story/121942/5285878）。

●電視新聞報導獎

（一）非凡電視台 盧映利、許聿恭、劉鑫昌，得獎作品《老行業．文創再生》系列報導

（二）臺灣電視事業股份有限公司 陳沂琳、李心嵐、江勝代、李世隆，得獎作品《新世代．文創夢》

（三）三立電視台 郭雅慧、戴君恬、李心嵐、曾奕慈、王明輝、楊育鑫、朱怡寧、吳承斌，得獎作品《文化自

造．故鄉品牌力》

（四）財團法人公共電視文化事業基金會 鄭淑文、羅盛達、陳廷宇，得獎作品《後疫情時代的永續時尚》

（五）客家電視台 許儷齡、陳靖維，得獎作品《進擊的掌中戲》系列報導

（六）中華電視公司 李宜庭、羅哲超，得獎作品《技藝傳承 消失中的記憶》

（七）財團法人慈濟傳播人文志業基金會 鄭青青、林立一，得獎作品《傳產的文藝復興》系列報導

●廣播新聞報導獎

中央廣播電臺新聞部 陳士廉，得獎作品《恆春半島的那首歌》系列報導

國立教育廣播電臺 劉怡彣、林祺宏、董麗琴，得獎作品《一杯老咖啡，開啟青銀共創的社區產業鏈》

國立教育廣播電臺（臺北總臺）張毓芹，得獎作品《當設計進入校園一場開啟視野的美學冒險》

警察廣播電臺（宜蘭分臺）林平皓、羅佳惠、羅惠玉，得獎作品《老厝變身藝站音樂打造農村新價值》

警察廣播電臺（高雄分臺）邱惠玲，得獎作品《媒體入侵畫話人生》