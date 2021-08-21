中元普度供品澎湃 醫：別變普「肚」傷健康

農曆7月中元普度是民間信仰重要祭典，不論個人、家庭、公司或社區祭拜，供桌上排場比豐盛，以表對好兄弟們的敬意，滿桌的供品，接下來是不是也跟著「普肚」自己、胃解封？

天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，肥胖是萬病的根源，引發身體發炎代謝性疾病及增加器官負擔，民眾因疫情期間宅在家，吃的多動的少，體重因此大幅增加到院求診的比例增加，中元普度供品豐盛，提醒要注意體重的健康控制，別讓普度成了普「肚」。

天晟纖體中心梁家麟營養師提供以下幾點小秘訣，在普渡祭拜同時也能關心自己的健康。首先是注意份量和選擇較為健康的零食當供品，不少人採買供品會選購零嘴，許多零嘴都是碳水化合物、脂肪為主，屬於高熱量，選購時以「小包裝」的為優先，方便以後控管每次的食用量，以免一天的總熱量爆表。

飲料方面，梁家麟建議買茶包、利水玉米鬚茶與決明子茶飲，增加水的風味，易保存也能增加喝水的風味，達到增加喝水的量，有利減重與身體代謝。

梁家麟說，泡麵是常見的供品，拜完往後要吃，熱水沖泡單吃可能營養量稍嫌不足，建議可以在烹煮的同時加上蔬菜、菇類、富含蛋白質的食材如雞蛋、豆腐、瘦肉等，讓整體的營養更為均衡，記得調味包要酌量的使用，以免攝取過多的鹽份造成身體的負擔太重。