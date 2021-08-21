南橫梅山至向陽段便道搶通前持續開放 每天共4時段

昨開放台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段緊急通行後，民眾反應良好，確實發揮了民生採購緊急通行的需求。交通部公路總局說，經與地方協調後，決定該管制路段將持續開放給復興以上三里的民眾通行，直至勤和至復興便道搶通為止。

經滾動檢討後，擬調整日前及時段公告如下：

1.開放日期，自即日起至勤和復興便道搶通為止。

2.開放時間：每日上午7點至下午3點止。

3.每日時段：

（1）上午7點至7點30分

（2）上午9點至9點30分

（3）下午1點30分至2點

（4）下午2點30分至3點

（5）下午3點過後禁止通行。

4.請非於造冊名單中之車輛、或非該地區之民眾，切勿進入管制路段內，以免受罰。

5.突發大雨及落石嚴重將緊急封閉，禁止通行。

公總說，近2日天氣狀況較為穩定，且無大量之土石流產生，目前勤和復興便道已完成緊急避難平台；便道總長900公尺已完成500公尺；預計8月25至29日完成，便道於完成通車前避災演練後開放通行。將隨搶修進展持續滾動檢討。

公總說，造成不便尚請見諒。最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 http://168.thb.gov.tw 查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。