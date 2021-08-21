疫情趨緩 西拉雅國家風景區連3月推優惠活動促銷觀光

疫情趨緩各地風景區遊客漸增，交通部觀光局在西拉雅國家風景區規畫夏秋季系列活動：第一場是28日「西拉雅吃冰節-食字路口」，邀請民眾到台南玉井吃芒果冰。主辦單位表示「要讓民眾盡情享受不一樣的芒果風味」，活動當天有熱鬧的芒果促銷活動。

尤其「芒果食字路口」闖關遊戲，獎品是300元的消費券，闖關成功還可獲得價值600元的芒果乾禮盒，預計23日下午兩點開始網路受理報名，因獎品價值上千元、又限量僅50組，很可能開放不到1秒鐘就額滿，多數民眾根本沒有機會參加。

有民眾反映，因為台灣各地數位落差大，就算同一個時間分秒不差按下報名鍵，網路頻寬速度快的地區就佔優勢，其實這樣子是不公平的。主辦單位表示，這兩天會請承包商注意有無改善方式。

觀光局9月10日還會推出「關子嶺火王爺祭典」、10月3日辦二寮曙光雲海音樂會；並有「整合大西拉雅觀光圈店家食、宿、遊、購四大優惠」，限量發行1000本旅遊護照，並將於上述3大活動中發放，使用期限至今年年底，希望西拉雅的觀光「在遵守中央防疫政策下，能慢慢恢復蓬勃生機」。詳細活動資訊可上風景區管理處網站或上午九點到下午五點間電話06-6900399查詢。