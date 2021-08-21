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氣象局解惑「為何奧麥斯花11天成颱」 明天最接近台灣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，奧麥斯颱風明天最接近台灣。圖／氣象局提供
中央氣象局說，奧麥斯颱風明天最接近台灣。圖／氣象局提供

今年第12號颱風奧麥斯昨晚8時形成。中央氣象局說，預計將往琉球群島前進，對台灣沒有直接影響，以明天最接近台灣，會為東半部帶來短暫陣雨。

根據氣象局資料顯示，奧麥斯颱風上午8時的中心位置在琉球南南東方740公里海面上（鵝鑾鼻東南東方950公里海面上），以每小時20公里速度，向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑80公里。

氣象局技正王君賢說，受到太平洋高壓影響，今天屬於夏季天氣型態，台灣地區晴朗無雲，被太平洋高壓壟罩，要注意高溫跟午後雷陣雨。今天西半部高溫33到34度，留意午後雷陣雨，大台北跟山區午後有局部大雨，東半部、澎金馬高溫31度左右。

王君賢說，目前在台灣東方海面的輕度颱風奧麥斯，未來朝琉球群島行進，直接影響機率低。最接近台灣是明天一整天，東半部會有短暫陣雨，量質沒有太大，基隆北海岸跟東半部還要留意長浪。西半部則維持多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

王君賢說，後天颱風逐漸遠離，回復到夏季天氣型態，環境場轉為東南風。不過要注意東半部仍有局部零星降雨。

至於奧麥斯花了11天才成颱原因，王君賢說，該颱風為中太平洋過來的熱帶擾動，洋面上經過的大氣跟海洋條件沒有那麼好，到菲律賓東方海面海溫條件才比較好，便增強為颱風。未來朝西北方向前進，會維持輕度颱風，不會有大幅度增強，北上進入中緯度就會逐漸減弱為熱帶性低氣壓。

颱風 氣象局 高溫

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