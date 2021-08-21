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奧麥斯颱風最新路徑 北部、東部海邊留意瘋狗浪

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
奧麥斯颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
奧麥斯颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，原本的熱帶擾動16W，因為過去兩天發展狀況明顯好轉，中心附近的對流非常旺盛，在昨天早上快速的被升格為熱帶性低氣壓，晚間再度升格為奧麥斯颱風

柯聿寧說，奧麥斯Omais的意思是漫遊，在它生成之前確實漫遊了一段長遠的距離，從8月7日於中太平洋時被美軍編號為熱帶擾動91C開始，8月10日進入西太平洋變為16W，走到現在台灣東南東方的位置，直線距離已經有6800公里遠，移動過程中曾受到太平洋高壓的乾空氣影響，高空冷心低壓活動也使得環境風切時大時小，經歷多次短暫增強、減弱的過程，靠著熱帶洋面的高海溫勉強維持住擾動的型態，8月17日通過關島後，高空的風切、輻散條件改善，終於在昨天成颱。

柯聿寧說，目前奧麥斯颱風結構仍然是西弱東強，環流也比較小，將沿著太平洋高壓邊緣氣流往西北方向移動，移動速度較快，今晚將接近琉球群島，強度仍有小幅增強空間，於明天通過宮古島附近海域，後續將北轉減弱，距離台灣還有一段距離，加上本身環流小，對台灣天氣影響有限，北部、東半部有短暫陣雨的機會，台灣整體的天氣仍然是晴時多雲午後山區雷雨的型態，不過颱風西側外圍有些輕微的沉降作用，感受上會比較悶熱。

柯聿寧表示，雖然颱風對天氣的影響不明顯，但產生的波浪還是會傳至北部、東半部，沿岸容易有長浪或湧浪出現，配合東北部沿海地形，甚至有瘋狗浪出現機會，建議非必要的話不要接近海岸邊，安全為上。

下周一隨著颱風北上，台灣附近的西南風會稍增強，西半部沿海風浪將略增，下周二至下周四太平洋高壓勢力將西伸，台灣附近的風向由偏南風轉為東南風，午後熱對流易發展的位置逐漸轉為西半部，下周末太平洋高壓中心甚至會來到台灣北方至琉球一帶，天氣將更穩定，是比較典型、炎熱的夏季天氣型態。

颱風 琉球

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