台鐵全新城際列車EMU3000型周邊即起開賣 商品一次看
視覺極具美感「EMU3000型城際列車」已於7月30日抵台，引起眾多鐵道迷追尋。台鐵局宣布，順勢推出周邊商品讓民眾選購，即起開賣。
EMU3000型城際列車之視覺意象，為日籍設計師野末壯、日立團隊及台鐵美學小組團隊共同設計，其外觀設計主軸為Silent Flow（靜謐的移動），主體配色以黑白對比色系，凸顯動靜皆宜優雅氣質，車廂間則以紅色線條連結，簡約點綴整體外觀配色視覺。
台鐵說，為搭配EMU3000型城際列車運行，運用該車型主色系黑與白，陸續設計出周邊商品，具有指標性雙層經典便當盒、高雅俐落設計感之領帶夾、活潑可愛之造型隨身碟、科技感強烈之文件資料夾，以及輕巧易攜之茶水分離的保溫瓶、功能及美感兼具帶蓋雙層玻璃杯，和防疫期間參加會議必備多功能雷射隨身碟筆等。
以下為「EMU3000型城際列車周邊商品」銷售說明事項：
一、銷售日期：即日起。
二、實體銷售門市：
1.台鐵夢工場（台北旗艦店、松山店、南港店、鳳山店、花蓮店），接受現金及刷卡。
2.台鐵本舖（台北站、台中站、高雄站），接受現金及刷卡。
三、台鐵夢工場網路商店：
https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop
網購客服專線：（02）2456-0522（平日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
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