101大樓員工豪砸80萬「集資拚威力彩頭獎」開獎結果曝光了

威力彩連槓41期，預估下周一(8月23日)開獎的頭彩上看27億，續創今年單注最高獎金，除了傳出中部有民眾花費上萬元，求一夜晉升億萬富翁外，也有傳出台北101大樓有千人電腦選號加包牌，力拚頭獎，不過據說，他們雖然最後沒有如願中大獎，但幾十萬一定有。

根據「ETtoday新聞雲」報導，士林夜市的「飛來發彩券行」老闆黃有忠透露101大樓某公司集資80萬電腦選號包牌，他指出至少有千名員工集資，等於每個人出800元，若用獨中頭獎22億推算，扣掉稅實拿17.6億元，平均每個人可以拿到176萬。

不過最後該期頭獎並未開出，但該彩券行業者黃偉祺指出，雖然他們沒有中大獎，但推估幾十萬一定有，沒辦法講出一個正確數字是因為不見得每個人都會兌獎，除非大家對完互相分享，中獎數字會更精確，黃偉祺也透露「他們還會才拚下一期的27億」。

台彩表示，威力彩頭獎未開出，創下連41摃紀錄，連摃期數為2007年(第三屆)以來排名第4，下期、8月23日開獎的威力彩，預估銷售17.5億元，頭獎累積金額預估上看27億元。如有幸運民眾一注獨得，單注獎金為今年最高，也是2007年(第三屆)以來第3高、2014年(第四屆)以來第3高。