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輕颱奧麥斯路徑看這！ 吳德榮：它掙扎11天也算創紀錄

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
輕颱奧麥斯的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站
輕颱奧麥斯的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱奧麥斯自10日跨過換日線（東經180度）以來，行經距離5000公里以上，可謂不遠千里而來；因環境垂直風切略偏大不利發展，與有利發展的高海溫相互抵銷，使其一直維持熱帶低壓的強度，中央氣象局一度把它降為一般低壓，至昨晚8時終被日本命名，掙扎了11天也算創了紀錄。

中央氣象局今天凌晨2時路徑潛勢預測圖及暴風圈侵襲機率圖皆顯示，奧麥斯颱風在台灣東南方海面，向西北進行，將在琉球附近大迴轉，通過台灣鄰近海域的機率低。奧麥斯颱風增強條件不佳，各國皆預測其僅能維持輕颱下限，再加上其暴風範圍小，除了明、後天將使台灣東半部風浪稍增大外，不致對陸地構成威脅；不過，在岸邊活動仍應注意長浪。

他說，今天至下周二台灣在太平洋高壓邊緣，其沉降作用不足以壓制不穩定度的釋放，午後近山區有強對流發展，除了山區、少部分鄰近平地皆應防範劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。今天北部23至35度，中部23至36度，南部24至35度，東部22至36度。

下周三至周五太平洋高壓增強，沉降作用壓制午後對流，局部短暫雷陣雨的範圍明顯縮小。各地大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在36度以上，小心中暑。

輕颱奧麥斯的暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象局網站
輕颱奧麥斯的暴風圈侵襲機率。圖／取自中央氣象局網站

颱風 吳德榮

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