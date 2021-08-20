Live House受疫情衝擊 李永得：可申請積極性藝文紓困

受疫情影響，藝文產業一片悽慘。文化部長李永得今赴台北市音樂展演餐廳（Live House）「Oldie Goodie」，拜訪負責人李國禎，關心音樂展演空間受疫情影響情形，希望能更實際瞭解業者情況，提供更有力的支持。

Oldie Goodie負責人李國禎表示，Oldie Goodie是少數至今仍生存的音樂展演空間，曾孕育了許多音樂人，在此可看到各個世代音樂人的身影，形塑了最獨特的台灣音樂文化風景，近幾個月則受疫情影響營運，自己心中有許多不捨。

李永得說，面對疫情的不確定性，以及防疫管制措施尚未全面鬆綁，藝文產業復甦往往晚於其他產業，文化部除提供救急的藝文紓困，日前也已經推出「積極性藝文紓困補助」，將支持音樂展演空間在後疫情期間持續維持人才及創作能量，並創造未來營運的更多可能性，補助經費項目可包含實體或線上藝文展演的製作費、場地及設備租金、行銷推廣費等。

他也提到，「音樂是最普遍也是最有影響力的藝術之一」，文化部會持續支持相關產業永續經營，期盼讓台灣的音樂繼續在台灣各個角落傳唱。