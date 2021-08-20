清大前校長劉炯朗愛談天 長達15年周周逗笑聽眾

為緬懷已故的清大前校長、中研院院士劉炯朗，台達集團委請電台製作「劉校長開講 愛上層樓」廣播網站，將劉炯朗15年來、超過800集的廣播節目以Podcast型態及數位廣播模式重新公開。劉炯朗夫人、中研院院士張韻詩回憶，劉炯朗過去為了準備節目內容，讓兩個老人的家猶如學童的家，每周都要用功準備考試，不能出門吃飯。

台達電子文教基金會今舉辦記者會，宣布「劉校長開講 愛上層樓」廣播網站上線。包括張韻詩、台達集團創辦人暨基金會董事長鄭崇華、清大材料科學工程學系講座教授彭宗平、IC之音竹科廣播總經理張令達、開台台長姜雪影等人今群聚一堂。

張韻詩說，若劉炯朗仍在世，想必會囑咐她要感謝大家選擇了一個最有意義的方式紀念他。她回憶，劉炯朗認真準備廣播內容，他們兩位老人的家，就好比學校學童的家，每周都要用功準備考試，甚至不能出門吃飯。

姜雪影則說，劉炯朗才華洋溢、機智風趣且一針見血，是科技與人文結合的典範，她曾擔心劉校長奔波台港澳太疲累，劉炯朗卻告訴她，每當在飛機上為節目整理閱讀心得，都極為享受，劉校長也在談笑之間，為年輕人留下人生教育的最大寶藏。

2006年，劉炯朗曾受到國外以迴紋針換到房子的事件啟發，發起「愛心交換、誰來晚餐」活動，引發熱烈迴響，吸引91人投稿，當時獲選人之一的鄧淑慧今也出席記者會。

鄧淑慧說，她就讀大學時期經濟狀況不佳，曾有學長塞錢給她，之後她也資助另一名學弟，讓愛心持續傳遞下去，2006年她發願製作陶瓷貓頭鷹作為存錢筒，希望有生之年能送出100萬隻，雖然現在只送出3千隻，但她會讓愛繼續循環下去。她今天也特地帶了一隻貓頭鷹獻給張韻詩。

與劉炯朗私交甚篤的鄭崇華說，他所認識的劉校長，博學多聞、謙虛，做事情熱心，他很難過劉校長離開，至今想起來，「好像他還在的樣子」，因此他特別希望能透過最新的數位平台和傳播科技，讓更多人感受到劉校長睿智、幽默的言談，還有那份令人難忘的親切感。