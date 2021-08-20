高鐵延宜蘭／鐵道局還原選四城站過程 將以綠地保留遺址

立法院交通委員會昨天考察宜蘭鐵道建設，交通部表態將「四城」列為高鐵站第一優先，遭質疑推翻之前專家建議的宜蘭站，引爆黑箱爭議。鐵道局今再強調絕無此事，並還原決定經過。同時強調，若站址選在四城，將以綠地保留瑪璘遺址。

鐵道局說，高鐵延伸宜蘭計畫自2019年11月啟動綜合規畫，即就宜蘭端可能站址進行盤點，初步評估與台快鐵銜接、轉乘便利性、周邊開發潛力、用地拆遷及路線標準等因素，擇定四城、宜蘭、縣政中心及羅東等四方案深入檢討，過程中曾邀集相關機關及地方政府共同研商。

鐵道局說，去年12月28日召開高鐵延伸宜蘭期末報告研商會議，結論以路線未經過翡翠水庫集水區之方案A為優選方案，至於宜蘭端車站位址則請規畫顧問依各單位意見補充修正，未做決定與建議。

鐵道局說，續將綜合規劃函報交通部，雖以宜蘭、縣政中心站兩方案併陳，但是所有評估內容均包括四方案優劣檢討，四城站基於腹地開闊及與基地相鄰亦具開發優勢。

鐵道局說，經交通部聽取鐵道局簡報後，今年2月將綜規報告退請鐵道局就宜蘭端設站位置再深入分析。至於近日外界所揭露站址方案建議文件均係本局作業過程文件，並非交通部最終定案結論。

鐵道局還說，宜蘭鐵路高架化計畫於去年10月核定可行性研究，即著手進行高架案綜合規畫，經進一步詳細配置鐵路高架月台及軌道定線，實際套疊高鐵車站規畫後，因高鐵月台較長，且須設置尾軌，致台鐵宜蘭站將因高鐵共構必須北移約225公尺，車站將跨越東港路，站區相關站體建築及轉乘設施致周邊密集商業區拆遷量大增，其中宜興路拆遷約39棟、林森路拆遷約15棟、聖後街約12棟、慈安路約三棟。

鐵道局說，在預估未來高鐵旅客數為目前台鐵旅客量四倍以上，既有車站周邊聯外道寬度明顯不足且難以拓寬。同時若高鐵進入宜蘭車站，其路線及月台必須與台鐵採上下層高架共構型式始能進入，相關工程及時程界面極為複雜，將大幅延誤鐵路高架計畫完工時程。經詳加檢討認為宜蘭站址存在諸多困難不易解決。

鐵道局說，經由評估，四城站具有開闊腹地，可進行完整車站特定區規畫，並新闢聯外道路系統，極易與國5、台9銜接。特定區採區段徵收並以綠地方式保留瑪璘遺址，範圍內地主可選擇參與開發，且快鐵基地將規劃設於四城，以四城為始發站最符合高快鐵轉乘效益。

鐵道局說，高鐵延伸宜蘭及鐵路高架計畫是宜蘭縣期盼多年的重大建設，設站地點影響宜蘭未來百年長遠發展，相信所有宜蘭民眾皆高度關切。鐵道局竭誠歡迎大家提出意見理性討論，回歸專業決定站址，共創宜蘭美好未來。