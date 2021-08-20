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逾800集...緬懷劉炯朗 台達推「劉校長開講 」廣播網

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台達電子文化基金會副董事長郭珊珊(左起)、劉炯朗遺孀張韻詩教授、台達創辦人暨基金會董事長鄭崇華、謝逸英伉儷今共同出席「劉校長開講 愛上層樓」音頻網站記者會。圖/台達電子文化基金會提供
台達電子文化基金會副董事長郭珊珊(左起)、劉炯朗遺孀張韻詩教授、台達創辦人暨基金會董事長鄭崇華、謝逸英伉儷今共同出席「劉校長開講 愛上層樓」音頻網站記者會。圖/台達電子文化基金會提供

清華大學前校長、中研院院士劉炯朗去年底驟逝，與劉炯朗有30年私交的台達集團創辦人暨基金會董事長鄭崇華，深知劉校長生前以廣播節目推動科普教育不遺餘力，特別委請電台製作「劉校長開講 愛上層樓」廣播網站，將劉炯朗15年來、超過800集的節目上網，內容橫跨文學藝術、自然科普、數位社會及生活雜感，供民眾透過不同Podcast平台免費隨選即聽。

台達電子文教基金會指出，劉炯朗不僅是享譽國際的資訊科學界學者，更是華人世界知名的教育家，他早年從成功大學一路到麻省理工學院深造、再應聘至伊利諾大學任教，返台後擔任清華大學校長，並當選中研院院士。

2005年，劉炯朗更接下新竹IC之音的電台主持工作，將博覽群書與豐富的人生閱歷，匯聚為「 我愛談天你愛笑 」、「 落花水面皆文章 」廣播節目，每周與聽眾在空中相聚。

台達電子文教基金會表示，「劉校長開講 愛上層樓」廣播網站，取名自劉炯朗當年歸國後出版的第一本雜文集「愛上層樓」，網站除介紹個人生平及事蹟，主要將過去廣播節目內容經過整理及優化，以全新Podcast型態及數位廣播模式重新公開，如今在Apple Podcast及Google Podcasts等數位平台均可收聽，期許新一代的年輕閱聽眾能夠如聞其聲、如見其人。

鄭崇華今致詞表示，劉炯朗是他在成大高兩屆的學長，雖當時未曾碰面，但他猶記60多年前就讀成大電機系時期，曾在系上公布欄看到劉炯朗榮獲美國麻省理工學院 (MIT) 全額獎學金的消息，爾後到1998年才與這位傳說中的學長認識。

鄭崇華說，往後他與劉炯朗有不少互動，對其深厚的人文素養印象深刻，而劉炯朗從清大退休後，持續肩負教育使命，不但主持電台節目，還出版數十本科普、人文、社會科學著作，令他深感佩服，他認為，應將劉校長的廣播內容傳播出去，讓更多人感受劉校長睿智、幽默的言談，以及親切文雅的大師風範。

麻省理工學院 院士 清華大學

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