帛琉打疫苗正夯KKday宣布開賣9月班次 超值行程看這

帛琉打疫苗正夯。深度旅遊電商平台KKday力推台帛跨境交流，並於今天宣布全面開賣9月份帛琉自由行及團體旅遊商品，搭配多項全新開發的水陸空奇特體驗，一次集結「少年pi的奇幻漂流」、「神鬼奇航」、「野蠻遊戲：瘋狂叢林」等電影場景中令人震撼至極的奇景真實呈現，四天三夜超值自由行只要3萬2999元起、五天四夜3萬4899元起，另推出中秋連假五天四夜專案4萬9999元起。

此外，帛琉官方響應台帛友好所特別贈送的疫苗方案，12歲以上旅客皆適用，9月推出多達九個班次的帛琉行程，全力搶攻安心海外旅遊商機。

KKday表示，目前台灣直飛帛琉的中華航空班機擁有早去午回的絕佳航班時段，關於帛琉當地政府祭出贈送台灣旅客的疫苗方案，旅客抵達當地第一天時，將改至全新的帛琉機場航廈進行相關作業，第二日起旅客即可視個人身體狀況，盡情享受帛琉特有的群島奇景地貌，無論是造訪帛琉必去有如世外星球般罕見的水母湖、牛奶湖，或一探深藏在熱帶雨林中的二次世界大戰古遺跡，都將讓人畢生難忘。

此外，KKday說，該次也特別成立專案小組親自走訪當地各州，揭開帛琉總統、當地觀光局局長等人的私房旅遊路線，並推出全台獨家的陸海空冒險體驗，包括以SUP一路自汪洋中潛進無人島嶼石灰岩洞內探險，或駕駛著越野車、敞篷跑車，恣意奔馳在有如天空之境的絕美海岸線等全新行程，甚至在當地部落酋長帶領下，隨著潮汐變化尋覓至琉璃色海水中央、親眼見證海平面下降而顯露的神秘沙丘，體驗直接坐臥海水中央的奇幻旅程。

KKday提醒，第二波開賣的航班日期為9月1日（三）、9月4日（六）、9月8日（三） 、9月11日（六）、9月15日（三）、9月18日（六）、9月22日（三）、9月25日（六）與9月29日（三），包含中秋連假的日期在內，無論是訂購團體自由行或團體行程的旅客，都將獲贈機場來回的接駁服務，如有意願申請疫苗方案的旅客，則需於訂單完成、確認可出行後，即可自行向帛琉觀光局線上填寫意願表單，同時還可於出發日當天至機場領取帛琉觀光局所加贈的50元美金方案，每航班機位數量有限、售完為止，實際航班出發時間將依航空公司公告為準。