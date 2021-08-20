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她不愛喝水「喝3口就吐出來」 網友給各式建議「多喝保健康」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友問大家，自己不太愛喝水怎麼辦？許多網友建議她「改喝氣泡水」。圖／摘自Pelexs
一名女網友問大家，自己不太愛喝水怎麼辦？許多網友建議她「改喝氣泡水」。圖／摘自Pelexs

水分佔人體的60-70%左右，醫師常常強調「喝水很重要」，如果不補充水分，很容易脫水。不過，有一名女網友表示，她一天的喝水量不到600毫升，很難喝超過3口，而且還會吐出來。對此，不少網友建議她喝氣泡水，或者在水中放檸檬、維他命。

網友在爆廢公社公開版臉書PO文提問「有沒有什麼方法可以強迫我喝水」，她說自己一天的飲水量不到600毫升，醫生叮嚀一定要多喝水，但她無奈表示「喝水會讓她吐，很難喝超過3口。」不過，無糖的茶類她就可以喝超過3口，還可以喝完一整杯，啤酒也可以喝很多。她表示「明明嘴巴很乾，也不會想去喝水，除非真的受不了」，因此，她向大眾提問為什麼會出現這種情形？貼文一出，許多網友提醒她「還是多喝水吧」、「喝水是一種習慣，慢慢養成」。

網友們紛紛建議她去喝「氣泡水」，還有人表示「可以水裡面添加話梅、檸檬、維他命C發泡錠、蜂蜜」，其他人則提供口味外的其他方法，「去爬山不帶飲料，妳帶水你就會喝了」、「拼命運動流汗，妳會覺得水超好喝」、「買可以保溫的瓶子，加上冰塊」、「我也是，後來發現我用吸管的話可以一直喝」、「把水裝在啤酒罐裡面」、「喝冰開水試試」。

也有人警告她「等糖尿病的時候，就別說早知道…」、「不想英年早逝，還是多喝水吧！」、「等到身體出現不良變化，妳就後悔都來不及了」、「等妳結石的時候就知道痛苦了」、「等妳腎臟萎縮，要洗腎的時候，就不用喝這樣多水，而且每天都要限制喝水，每天只能1000cc」。

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