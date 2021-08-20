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慘！疫情過後市占率只剩1％ 王鴻薇：悠遊付慘敗

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／台北市議員王鴻薇提供
圖／台北市議員王鴻薇提供

今年5月本土疫情爆發，台北市議員王鴻薇指出，線上交易以及外帶盛行，也是行動支付推行的機會，但悠遊付在消費金額市占率上大跌，只剩1%，排名還被歐付寶超越。對此，台北悠遊卡公司表示，因疫情影響，公共運輸使用人次驟降75%，悠遊付交易金額顯著也受到影響。

王鴻薇表示，長期觀察悠遊付狀況，會發現悠遊付狀況低迷，尤其是消費金額，疫情下，原本4月還有6%，到了6月直接跌到1%，排名也落到第7名，代表很多民眾沒有使用動機，但其他像是街口、一卡通LINEPAY等，最少都還持平保持2成到3成的市佔率，顯然悠遊付完全失去這次推行機會，直接被打回原形。

王鴻薇表示，雖然疫情期間大眾交通都減少，但這絕對不該是藉口，同樣為交通卡的一卡通，幾乎不受影響，穩站第二龍頭地位，僅次街口支付，悠遊卡公司除了麟洋配跟不上一卡通行銷，就連電子支付市場也節節敗退，只能用慘敗形容。

王鴻薇指出，悠遊付在績效上，很喜歡宣稱會員數量多，但是電子支付市交易工具，交易金額、交易筆數才是最好去看KPI的成效，很多人早就不期待悠遊付可以超越一卡通，甚至定調悠遊付是電子支付末段班，但是至少要穩定成長與經營，一個疫情過去，就跌到剩下1%，如此不進反退，悠遊卡公司皮要繃緊一點。

悠遊卡公司表示，悠遊付自去年3月全面開放註冊以來，會員數持續成長，至今年6月底已超過115萬人，市場排名提升至第4名。不過受到三級警戒以來，公共運輸使用人次驟降75%，悠遊付交易金額顯著也受到影響；隨著疫情趨緩、警戒降級，將持續推出各項活動促動民眾消費以振興經濟。

一卡通 疫情 悠遊卡

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