快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林美慧老師上菜／上海菜飯、台式油飯 這樣做好簡單

朱雀文化 / 林美慧
上海菜飯。圖／朱雀文化 提供
上海菜飯。圖／朱雀文化 提供

編按：料理名師林美慧示範！飯類主食變化多，料理新手也能現學現做，市場、超市就能買到的食材，怎麼做都好好吃，立刻來做做看吧。

上海菜飯 簡單家常做法】

●　材料

白米3杯、青江菜300克、金華火腿1小方塊（約75克）

●　做法

1．白米洗淨，泡水約30分鐘，瀝乾水分。

2．白米加入2 3/4杯水、1大匙油，移入電子鍋中煮熟。

3．青江菜洗淨剝片，瀝乾水分後切成細絲，待米飯煮熟時，趁熱加入一起混合拌勻，即成菜飯。

4．火腿切小丁，放入油鍋中炸酥，撈出後切成末。

5．將菜飯盛入碗中，撒上少許香酥的做法4即成。

●　上海菜飯有兩種做法：

1．將青江菜切小塊，與白米一同炊煮，米飯中會充滿濃濃的菜香味。

2．白飯煮好後，趁熱拌上生的青江菜絲，色澤較綠，有淡淡的蔬菜清香。

【台式油飯 簡單家常做法】

台式油飯。圖／朱雀文化 提供
台式油飯。圖／朱雀文化 提供

●　材料

長糯米4杯、梅花肉100克、香菇4朵、蝦米50克、乾魷魚85克、油蔥酥1/2杯少一點

●　調味料

醬油1/2杯少一點、雞粉1大匙、胡椒粉1小匙、香菇水1碗

●　做法

1．糯米洗淨，瀝乾水分，放入電子鍋內鍋中，加入3杯，煮成糯米飯。

2．梅花肉切絲；香菇泡軟切絲；蝦米泡軟後瀝乾水分；乾魷魚泡軟，切絲後再切小段。

3．鍋燒熱，倒入4大匙油，先放入香菇絲炒香，續入肉絲、蝦米、魷魚段炒熟，加入調味料一起燜煮約4分鐘，加入油蔥酥拌勻，即成餡料。

4．將做法3的餡料倒入煮好的糯米飯中，趁熱拌勻即成。

●　tips：泡香菇的水不要丟掉，可以當作調味料一起加入烹調，讓餡料香氣更濃郁。

●　作者介紹：林美慧老師。從事烹飪教學及出版食譜書籍40餘年，著有100本以上各式暢銷食譜。現任社區大學烹飪教師，曾擔任「冰冰好料理」、「吃飯皇帝大」、「消費高手」、「料理美食王」、「食全食美」、「健康新素派」 等多家電視台烹飪料理節目特別來賓。

【以上摘文選自《簡單吃飯：用心烹煮，飽食暖心，享受一碗飯的幸福！》、作者：林美慧、出版社：朱雀文化 提供】

書名／《簡單吃飯：用心烹煮，飽食暖心，享受一碗飯的幸福！》、作者／林美慧、出版社／朱雀文化 提供
書名／《簡單吃飯：用心烹煮，飽食暖心，享受一碗飯的幸福！》、作者／林美慧、出版社／朱雀文化 提供

食譜 上海 梅花

延伸閱讀

切開有驚喜！麵包剖面藏電玩知名角色 網友直呼：登場太可愛！

漏水2個月房東都不理！房間長成「香菇園」 超噁照片曝光

浙江麗水／松陽 拯救老屋 推廣鄉村文旅 慶元 世界香菇之源

中元拜拜怎能少了他？「這罐」把泡麵到餅乾都搭起來！

相關新聞

死灰復燃！今年第12號颱風奧麥斯形成 這天最接近台灣

中央氣象局發表颱風形成訊息。原位於菲律賓東方海面的熱帶性低壓於今晚8時發展為輕度颱風，編號第12號（國際命名：OMAIS...

民眾PO文電費3.5萬元 台電到戶檢測後建議換冷氣

有網友貼出超過3萬5000元的電費帳單，懷疑台電抄表有誤，台電表示，這名用戶抄表指數正確，但因冷氣機老舊且長時間開啟，壓...

推翻專家建議 宜蘭高鐵四城站復活

立法院交通委員會昨天考察宜蘭鐵道建設，交通部表態將「四城」列為高鐵站第一優先，推翻之前專家建議的宜蘭站，引爆黑箱、不尊重...

科學家新觀點：擁有獨立神經系統的腸胃道才是人體第一大腦

在身體所有器官中，胃腸道是唯一進化出完全獨立神經系統的器官，也因此常被稱為人體第二大腦或迷你大腦。

獨／中捷綠線又出包！煞車系統突然故障 原因待釐清

台中捷運綠線今天上午7點49幾分，一班開往高鐵台中站的列車，在高鐵站停車後，旅客都下車了，車輛要離開月台時，發生煞車系統...

政治凌駕專業？四城站起死回生

交通部原依顧問公司建議，將選宜蘭或縣政中心作為高鐵宜蘭站位址，不料林佳龍卸任部長後情勢逆轉，原已遭剔除的四城站起死回生成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。