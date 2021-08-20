林美慧老師上菜／上海菜飯、台式油飯 這樣做好簡單

編按：料理名師林美慧示範！飯類主食變化多，料理新手也能現學現做，市場、超市就能買到的食材，怎麼做都好好吃，立刻來做做看吧。

【上海菜飯 簡單家常做法】

● 材料

白米3杯、青江菜300克、金華火腿1小方塊（約75克）

● 做法

1．白米洗淨，泡水約30分鐘，瀝乾水分。

2．白米加入2 3/4杯水、1大匙油，移入電子鍋中煮熟。

3．青江菜洗淨剝片，瀝乾水分後切成細絲，待米飯煮熟時，趁熱加入一起混合拌勻，即成菜飯。

4．火腿切小丁，放入油鍋中炸酥，撈出後切成末。

5．將菜飯盛入碗中，撒上少許香酥的做法4即成。

● 上海菜飯有兩種做法：

1．將青江菜切小塊，與白米一同炊煮，米飯中會充滿濃濃的菜香味。

2．白飯煮好後，趁熱拌上生的青江菜絲，色澤較綠，有淡淡的蔬菜清香。

【台式油飯 簡單家常做法】

台式油飯。圖／朱雀文化 提供

● 材料

長糯米4杯、梅花肉100克、香菇4朵、蝦米50克、乾魷魚85克、油蔥酥1/2杯少一點

● 調味料

醬油1/2杯少一點、雞粉1大匙、胡椒粉1小匙、香菇水1碗

● 做法

1．糯米洗淨，瀝乾水分，放入電子鍋內鍋中，加入3杯，煮成糯米飯。

2．梅花肉切絲；香菇泡軟切絲；蝦米泡軟後瀝乾水分；乾魷魚泡軟，切絲後再切小段。

3．鍋燒熱，倒入4大匙油，先放入香菇絲炒香，續入肉絲、蝦米、魷魚段炒熟，加入調味料一起燜煮約4分鐘，加入油蔥酥拌勻，即成餡料。

4．將做法3的餡料倒入煮好的糯米飯中，趁熱拌勻即成。

● tips：泡香菇的水不要丟掉，可以當作調味料一起加入烹調，讓餡料香氣更濃郁。

● 作者介紹：林美慧老師。從事烹飪教學及出版食譜書籍40餘年，著有100本以上各式暢銷食譜。現任社區大學烹飪教師，曾擔任「冰冰好料理」、「吃飯皇帝大」、「消費高手」、「料理美食王」、「食全食美」、「健康新素派」 等多家電視台烹飪料理節目特別來賓。

【以上摘文選自《簡單吃飯：用心烹煮，飽食暖心，享受一碗飯的幸福！》、作者：林美慧、出版社：朱雀文化 提供】