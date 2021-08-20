集集支線今天恢復通車 台鐵承諾明年發包10億改善邊坡

南投上周六因山壁嚴重坍塌，落石、泥流挾帶樹木堆滿路面，造成集集及水里往來的公路及鐵路交通全部中斷，經工程單位搶通後，集集支線集集至車埕段，今天終於全線通車，集集鎮長陳紀衡表示，除感激台鐵工程人員的辛勞，台鐵並承諾明年增加10億經費，改善鐵道邊坡的水土保持。

陳紀衡指出，集集支線是沿線觀光的主動脈，台鐵果然在今天前鐵路搶通，除坍方的隧道加做鐵門及鋼骨鋼網等其他臨時性防護措施，預防日後再發生崩塌，承諾依原本前瞻計劃時程，增加永久性防護設施及隧道間隙加寬工程，由鐵工處明年發包，預計明年底施作完成。

立委許淑華昨天也會同交通部公路總局及台鐵局等有關單位，來到台16線11.8公里處會勘日前邊坡土石崩落處搶修情況，公路總局第二區養護工程處指出，初步研判應是邊坡上方排水不良導致土體含水量過高，進而造成此次土石崩落。