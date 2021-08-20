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即起搭華信航空台北飛台東 東部海岸線一日券打5折

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華信航空推出優惠。圖／華信提供
華信航空推出優惠。圖／華信提供

每年8、9月夏秋之際，正是東台灣金針花開的季節。華信航空宣布，配合交通部觀光局東管處，即日起至今年12月31日止，凡搭乘華信航空由台北飛往台東的旅客，憑華信航空登機證存根購買台東好行東部海岸線一日券，即可享有5折超低優惠。

華信說，東管處為便利遊客暢遊花東，特別將「東部海岸線」、「玉長豐濱線」二條路線優化，均採郵輪式公車模式行駛，也就是「車等人」，完全不用擔心錯過公車時間。旅客搭乘華信航空班機到台東後，可利用台灣好行郵輪式公車，盡情展開浪漫海岸之旅。

華信說，為整合遊客遊程安排及搭配季節性活動，東管處將「東部海岸線」重新規劃遊程路線，均由台東轉運站出發。台灣好行「東部海岸線」一日遊程為三仙台旅遊線，一日劵新台幣399元，憑華信航空登機證享有5折優惠，旅客就可暢遊小野柳、金樽、成功漁港、東河橋及三仙台等著名景點。

華信 台東 公車

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